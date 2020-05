Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielina par 300 miljoniem eiro

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu budžeta programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" palielināt vēl par 300 miljoniem eiro, tādējādi šai programmai šogad novirzīti 625 miljoni eiro.

Papildus pieejamie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 300 miljonu eiro apmērā tika piesaistīti no Valsts kases, kas iepriekš gūti, aizņemoties naudu starptautiskajos finanšu tirgos.

Pēc valdības sēdes finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) žurnālistiem stāstīja, ka, lai šodienas Ministru kabineta lēmums par finansējuma palielinājumu neparedzētiem gadījumiem stātos spēkā, vēl nepieciešams Saeimas Budžeta komisijas lēmums, kas esot sagaidāms tuvākajā laikā.

Vienlaikus Reirs informēja, ka līdz šim valdība pieņēmusi lēmumu par finansiāla atbalsta sniegšanu 950 miljonu eiro apmērā, no kuriem 345 miljonus eiro paredzēts novirzīti no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", bet 457 miljoni eiro tiks ieguldīti valsts kontrolētās kapitālsabiedrībās. Savukārt 150 miljoni ir paredzēti pašvaldību projektu īstenošanai aizņēmuma veidā no Valsts kases.

Pēc Reira teiktā, no programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz šim "investēts" 81 miljons eiro. "Visi paredzētie līdzekļi netiek pārskaitīti, bet gan kontrolējam līdz šim piešķirtā finansējuma izpildi," piebilda ministrs.

Tāpat Reirs atzina, ka līdzekļu apjoms neparedzētiem gadījumiem bijis nepieciešams, lai varētu paredzēt finansējumu jomām, par kurām vēl tiks lemts. Kā piemēru Reirs minēja kultūras ministra Naura Puntuļa (VL-TB-LNNK) nākamnedēļ virzīto priekšlikumu par atbalstu kultūras nozarei.

FM skaidroja, ka līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tika palielināti, lai valdība varētu turpināt lemt par atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes laikā.

Sākotnēji šā gada budžetā līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika novirzīti 25 miljoni eiro, tomēr sākoties Covid-19 krīzei, Ministru kabinets marta beigās lēma šo budžeta programmu palielināt par 300 miljoniem eiro.

Tomēr līdz aprīļa beigām no šīs programmas tika piešķirti līdzekļi 343,8 miljonu eiro apmērā, tādējādi budžeta programmā veidojot iztrūkumu.

FM skaidroja, ka patlaban spēkā esošais tā dēvētais Covid-19 likums paredz, ka budžeta programmu izmaiņu gadījumā nav nepieciešams veikt izmaiņas likumos. Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) iepriekš informēja, ka budžeta likums paredz, ka krīzes gadījumos var novirzīt 1% no iekšzemes kopprodukta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Jau ziņots, ka saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu Latvijā līdz 9.jūnijam ir izsludināta ārkārtējā situācija. Pēc finanšu ministra Jāņa Reira (JV) iepriekš paustā, valsts iespējamais atbalsts Covid-19 krīzes mazināšanai sasniedzis četrus miljardus eiro.

