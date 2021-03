Lielā talka un VARAM aicina kopīgi sakopt Latviju 24. aprīlī

Lielās talka un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina talciniekus piedalīties jau tradicionālajā pavasara talkā un Vislatvijas vides sakopšanā, kas norisināsies šā gada 24. aprīlī. Ministrija arī atgādina par nepieciešamību ievērot valstī noteiktus epidemioloģiskās drošības noteikumus un aicina doties talkot atbilstoši tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem. Lai parūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, organizatori aicina talkot individuāli – “solo” talkas, divatā – “duo” talkas vai vienas mājsaimniecības ietvaros – “ģimenes talkas”, informē Lielās talkas sabiedrisko attiecību konsultante Nikola Matjušenko.

Virzoties uz mērķi par zaļākās valsts pasaulē statusu, arī šajos sarežģītajos apstākļos ir svarīgi ikdienā saudzēt ne tikai savu veselību, bet arī apkārtējo vidi un dabu. Tāpēc arī šogad, tāpat kā visus iepriekšējos gadus Lielā talka notiks, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu un talkošanu vienas mājsaimniecības ietvaros. Šā gada Lielās talkas sauklis ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!”, norāda uz to, ka, neskatoties uz apkārtējiem apstākļiem, katrs no mums Lielās talkas dienā vai jebkurā citā laikā var pielikt savu roku, lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: “Katru pavasari tiekamies Lielajā talkā, tā ir jau ikgadēja tradīcija, kas vieno visu Latviju. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad mums talkojot jārūpējas ne vien par apkārtējās vides sakopšanu, bet arī vienam par otru, ievērojot drošības pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai. Ierobežojumu laiks ir ļāvis no jauna novērtēt mūsu dabas vērtības un atpūtu dabā, īpaši priecājoties par sakoptu vidi un krāšņo dabu. Tāpat arī katrs no jauna iestādītais koks ir veids, kā varam ne vien padarīt tīkamāku mūsu apkārtni, bet arī būt soli tuvāk klimatneitralitātes sasniegšanai, ko ar citām Eiropas Savienības valstīm esam apņēmušies īstenot 2050. gadā. Aicinu piedalīties talkā un pielikt roku, lai vide mums apkārt kļūtu vēl sakoptāka un Latvija, līdz ar atbildīgu rīcību ne vien talkas dienā, bet arī ikdienā, vēl zaļāka valsts.”

Kustības “Lielā talka” vadītāja Vita Jaunzeme: “Esmu priecīga un bezgala lepna par to, ka arī tik sarežģītos apstākļos mēs, kā sabiedrība un kā valsts kopumā, spējam atrast gan iekšējos spēkus, gan drošus veidus, kā turpināt talkot un rūpēties par mūsu dabu. Jau 13 gadus mēs katru pavasari talkojam un veicam sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Talkojām pagājušogad, talkosim šogad un, neapšaubāmi, talkosim arī nākošgad! Katrs atsevišķi, bet visi kopā mēs spēsim paveikt vairāk, talkojot “solo” vai vienas mājsaimniecības ietvaros. Manuprāt, mums kā sabiedrībai šobrīd jābūt jo īpaši saliedētiem ne vien tajā ko darām un ko vēlamies panākt, bet arī savā attieksmē – jāpaliek pozitīviem un atvērtiem. Nenoliedzami šis ir grūts laiks un tikai ar pozitīvām domā, kopīgu darbu un vienotu skatījumu uz to, kādu vēlamies redzēt savu valsti nākotnē, mēs spēsim tikt pāri visām grūtībām.”

Latvija jau ir parādījusi, ka spēj vienoties kopīga mērķa labad daudz lielākā mērā, nekā citas pasaules valstis. 2021. gada sākumā Lielās talkas organizatori saņēma balvu no Pasaules talku kustības “Let`s do it!” par to, ka 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu (“The highest % of volunteers per capita at World Cleanup Day 2020”).

Šī gada 24. aprīlī Latvijā norisināsies ikgadējā pavasara Lielā talka. Talcinieki ir aicināti ievērot visas valstī noteiktās piesardzības prasības, būt apzinīgiem un iesaistīties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā. Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām iesaistīties atrodama Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv.

Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī.

2019. gada augustā patronāžu pārņēma Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Foto: no arhīva