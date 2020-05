Lielajai talkai dalību pieteikušas 118 pašvaldības

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, Lielā talka notiks arī šogad, 16. maijā, tāpat kā ik pavasari iepriekšējo 12 gadu laikā. Talkai ir pieteikušās 118 no 119 Latvijas pašvaldībām, kas norāda, ka cilvēki arī šajos apstākļos spēj saglabāt optimismu. Latvija ir vienīgā valsts, vienīgā nācija, kura ārkārtējas situācijas apstākļos ir gatava doties laukā un sakopt savu zemi, rūpējoties ne tikai par sevi un savu veselību, bet arī par apkārtējās vides tīrību. To sauc par patiesu ilgtspējības izpratni, uzsver Lielās talkas rīkotāji.

Šogad Lielā talka norisinās lielāku uzsvaru liekot uz solo, duo un ģimenes talkām, taču, ņemot vērā valdības pieņemtos ārkārtējā stāvokļa atvieglojumus, kas ļauj pulcēties pasākumā līdz 25 cilvēkiem, tiem, kuri vēlas talkot, paplašinot cilvēku skaitu savās talkās līdz atļautajam, jākontaktējas ar talkas koordinatoriem katrā konkrētajā pašvaldībā. Viņi jāinformē par konkrētu cilvēku skaitu, un tikai talkas koordinators var apstiprināt attiecīgo talku, ja uzskata, ka tas ir pieļaujami. Tas, vai šādas talkas tiks apstiprinātas, būs atkarīgs no tā kāda ir kopējā situācija pašvaldībā, un par to vislabāk ir informēti koordinatori un pašvaldības. Lēlās talkas organizatori aicina neaizmirst, ka ir svarīgi rūpēties par savu drošību un, neskatoties uz to, ka atļauta pulcēšanās lielākā cilvēku skatā, 2 metru distance ir jāievēro joprojām!

Lielās talkas mērķis vienmēr ir bijis, lai Latvija kļūtu par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē. Lai virzītos iepretim šim statusam, ir ļoti būtiski, ka ne vien patērētāji, bet arī ražotāji domā ekoloģiski un ilgtermiņā attiecībā uz mūsu valsts ekoloģiju un saimniekošanu kopumā. Vides piesārņojums pašlaik ir viena no Latvijas un pasaules prioritārajām problēmām, kuras risināšanā liela nozīme ir tieši ražotāju attieksmei, atgādina talkas rīkotāji.

Ik gadu Lielā talka apvieno lielu daļu mūsu valsts iedzīvotāju praktiski visās Latvijas pašvaldībās.

Foto: publicitātes