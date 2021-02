“Es cenšos izpildīt visas savu meitiņu vēlmes,” teic Romualds Pētersons, kas kopā ar otrklasnieci Olīviju un divgadīgo Odriju piedalās sniegavīru konkursā, ko rīko Ozolnieku vidusskola. Sniegavīra rumpi Cenu pagasta lauku māju “Smaidas” pagalmā sākušas velt meitas. Pika izveidojās tik liela, ka velšana un celšana bija jāturpina tētim ar traktoru. “Sniegavīra augstums sanāca trīs metri,” stāsta Romualds, kas ir profesionāls celtnieks. Tētis piebilst, ka viņa profesijā atvaļinājums, kad iespējams vairāk laika spēj veltīt ģimenei, ir ziemā. Tāda sniegaina ziema vēl Olīvijas un Odrijas dzīvē nav bijusi. Pirms trim gadiem ģimene pārcēlās uz Ozolnieku novadu no Rīgas, kur tā mita daudzdzīvokļu namā pilsētas centrā. “Te ir daudz labāk,” teic Olīvija, kas atšķirībā no māsas var objektīvi salīdzināt dzīves apstākļus galvaspilsētā un Cenu pagastā.

Ozolnieku vidusskolas direktora vietniece Rūta Bergmane stāsta, ka sniegavīru konkursā piedalās vairāk nekā simts no 650 Ozolnieku vidusskolas skolēniem un ir pieteikti 99 darbi.

Foto: no Pētersonu ģimenes arhīva un Facebook