Lieldienās tirdzniecības centri turpinās ievērot Covid-19 pandēmijas ierobežojumus un būs slēgti

Lieldienu brīvdienās tirdzniecības centri turpinās ievērot valdības noteiktos ierobežojumus Covid-19 pandēmijas ierobežošanai un būs slēgti, aģentūrai LETA pastāstīja tirdzniecības centru pārstāvji.

Tirdzniecības centrs "Domina Shopping" no 10. līdz 13.aprīlim būs slēgts, savukārt tajā esošie tādi pārtikas un pirmo nepieciešamības preču veikali kā "Apotheka", "Euroaptieka", "Benu aptieka", "Cenuklubs", "Spirits&Wine", "Dino Zoo", "Pet City", "Narvesen (pie C ieejas), "Multilukss", "Drogas" būs atvērti no plkst.11 līdz plkst.20. Savukārt veikals "Lauku bauda" apmeklētājus gaidīs 10. un 11.aprīlī līdz plkst.18.

Turpretī pārtikas preču veikals "Maxima XXX" būs atvērts būs 10.,11. un 13.aprīlī no plkst.11 līdz 20. Veikals 12.aprīlī būs slēgts.

"Domina Shopping" pārstāvji informēja - kamēr netiks atcelts ārkārtējais stāvoklis, tirdzniecības centrā būs pilnībā slēgta A puses un daļēji C stāvvieta, kas tirdzniecības centram šajos krīzes apstākļos ļaus darboties efektīvāk un taupīgāk.

Iepirkšanās un izklaides centrs "Akropoles" pārstāvji atzīmēja, ka Lieldienu laikā, no 10. līdz 13.aprīlim, darbu ierastā režīmā turpinās tikai pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas - lielveikals "Maxima XXX" un "Euroaptieka", kā arī citi pārtikas veikali, optikas un dzīvnieku barības veikali, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecības vietas un "Gulbja laboratorija", kur iespējams veikt laboratoriskos izmeklējumus.

Tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" 10.un 11.aprīlī darbu turpinās "Rimi", "Apotheka", "Benu aptieka", "Narvesen", "Lage", kā arī "Drogas", "Barona tējas", "Lāči", "Don Gastronom", "Siberika", "Gourmet", "Jysk", "Biotēka", "Dino Zoo", "Spirits & Wine" un "Cenuklubs". Savukārt 12. un 13.aprīlī vairāki minētie veikali strādās pēc saīsināta darba laika vai būs slēgti.

Kā informēja "Galerija centrs" pārstāvji, tirdzniecības centra darba laikā Lieldienu brīvdienās būs izmaiņas - no 10.aprīļa līdz 13.aprīlim "Galerija centrs" būs apmeklētājiem slēgts, atbilstoši ar valdības izdoto rīkojumu Covid-19 pandēmijas ierobežošanai. Būs atvērti atsevišķi veikali, un tiem arī būs mainīts darba laiks.

"Galerijā centrs" mazumtirgotājs "Rimi" 10. un 11.aprīlī strādās no plkst.11 līdz plkst.22, savukārt 12. un 13.aprīlī - no plkst.12 līdz plkst.21. "Benu aptieka" strādās visas brīvdienas no plkst.10 līdz plkst.20, "Narvesen" - 10.aprīlī no plkst.9 līdz plkst.20, 11.aprīlī - no plkst.10 līdz 18., savukārt 12. un 13.aprīlī strādās no plkst.10 līdz plkst.16. Tāpat visas brīvdienas strādās "Drogas" no plkst.10 līdz plkst.21.

Norvēģijas uzņēmums "Linstow", kura meitaskompānija SIA "Linstow Center Management" Latvijā pārvalda tirdzniecības centrus "Alfa", "Mols" un "Origo", informēja, ka tirdzniecības centros pēc mainīta darba laika visas dienas strādās "Rimi", "Drogas", "Laima" saldumu veikals, kā arī "Mēness aptieka", "Dino Zoo" un "Pet City.

"Origo" Lieldienu brīvdienās būs slēgts "Hesburger", taču 11.aprīlī būs iespēja pasūtījumu iegādāties līdzi ņemšanai.

"Alfā" būs slēgti tādi veikali kā "Fissman", "Gourmet", "Happy Dog" un "Rito". Savukārt tikai 12. un 13.aprīli nestrādās "Narvesen" veikals pie "Rimi" ieejas, "Laima" saldumu veikals, bet 11. un 12.aprīlī nestrādās "Cenuklubs".

"Molā" 12. un 13.aprlīlī nestrādās "Jysk" un "Gourmet Vinothek".

Modes un izklaides centrs "Rīga plaza" svētku laikā būs atvērts no plkst.12 līdz plkst.20, savukārt 13.aprīlī veikals būs slēgts. Lieldienu brīvdienās veikalā būs pieejami tādi tirgotāji kā "Drogas", "Maxima", "Apotheka", "Fielmann", "Pet City", "Biotēka" un "Jānis Sauka".

Kā liecina universālveikala "Stockmann" informācija mājaslapā, "Stockmann" delikatešu nodaļa no 10. līdz 12.aprīlim strādās no plkst.10 līdz plkst.19, savukārt 13.aprīlī strādās no plkst.11 līdz plkst.19. Savukārt kosmētikas un aksesuāru nodaļa, kā arī otrais līdz ceturtais stāvs Lieldienu brīvdienās būs

slēgti.

Tirdzniecības centra "Dole" mājaslapā norādīts, ka svētku dienās tirdzniecības centrā darbu no plkst.8 līdz plkst.21 turpinās veikals "Rimi", no plkst.9 līdz 21 strādās arī "Mēness aptieka. No plkst.11 līdz plkst.19 - "Drogas", "Super Selection", "Multilukss", savukārt tikai sestdien darbu turpinās "Oda Optika". No plkst.9 līdz plkst.19 strādās "Narvesen" un "Dino zoo", bet no plkst.10 līdz plkst.19 strādās "Key&Lock2" un "Versilija".

"Gallleria Riga" informācija mājaslapā liecina, ka brīvdienās darbu turpinās "Rimi", "Lage" un "Narvesen".

Savukārt Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču tirgotājs IKEA darbalaiks Lieldienās netiks mainīts. Veikals strādās kā ierasts no plkst.10 līdz plkst. 21.

No 13.marta līdz 12.maijam Latvijā saistībā ar Covid-19 pandēmiju izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni aizliegumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā ieviesti vairāki ierobežojumi tirdzniecības centru apmeklēšanā.

Foto: no arhīva