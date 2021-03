Lieldienu brīvdienās būs izmaiņas gandrīz 400 reģionālo maršrutu autobusos

Saistībā ar Lieldienu brīvdienām no ceturtdienas, 1.aprīļa, līdz nākamās nedēļas otrdienai, 6.aprīlim, būs izmaiņas gandrīz 400 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā, informēja Autotransporta direkcijā.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji - AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", PSIA "Ventspils reiss", "Galss buss", "Dobeles autobusu parks", SIA "AIPS", "Daugavpils autobusu parks", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", "Gulbenes autobuss", "Madonas ceļubūves SIA" un "Ceļavējš".

Direkcijā skaidroja, ka daļā maršrutu atklās jaunus reisus, bet daļā tos atcels, tādēļ pirms braucieniem cilvēki tiek aicināti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā "www.atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portālā "www.1188.lv".

