Lietuvas valdība atļauj "airBaltic" atsākt reisus no Viļņas uz Rīgu un Tallinu

Lietuvas valdība trešdien apmierinājusi Latvijas nacionālās aviosabiedrības "airBaltic" lūgumu atļaut tai atsākt reisus no Viļņas uz Rīgu un Tallinu.

Lidojumus no Lietuvas galvaspilsētas uz Rigu "airBaltic" atļauts atsākt no 18.maija, bet uz Tallinu - no 25.maija.

Tomēr Lietuvas valsts lidostu operatorkompānijas "Lietuvos oro uostai" vadītājs Marjus Gelžinis pieļāvis, ka, lai gan "airBaltic" ir saņēmusi atļauju lidot no Viļņas uz Rīgu un Tallinu, ir visai iespējams, ka reisus šajos maršrutos tā vēl neatsāks. Viņš sacījis, ka "airBaltic" vēlējusies atsākt lidojumus vēl agrāk un lielākā skaitā maršrutu - uz Dublinu, Londonu, Norvēģiju, bet lidojumiem starp Baltijas valstīm būtu pārāk maz pasažieru.

"Viņi plānoja sākt agrāk cerībā uz citiem virzieniem, tiem, kuros lidotu mūsu cilvēki, kuri tur strādā, - uz Norvēģiju, Īriju, Apvienoto Karalisti, taču, tā kā satiksme ir tikai starp Baltijas valstīm, viņiem pagaidām nav tāda mērķa, jo pasažieru skaits būs pārāk mazs," ziņu aģentūrai BNS teicis Gelžinis.

"Interese ir pārāk maza un nav nozīmes [lidot], jo Latvija arī vēl nav pietiekami atvērusies. Nav iemesla lidot uz Rīgu, jo tranzīts arī nenotiek," piebildis Lietuvas lidostu operatorkompānijas vadītājs.

Koronavīrusa pandēmijas ierobežošanas pasākumu dēļ "airBaltic" pārtrauca regulāros reisus 17.martā.

No piektdienas, 15.maija, paredzēts atļaut brīvu ceļošanu starp Baltijas valstīm.

LETA jau vēstīja, ka Latvijas Ministru kabinets 7.maijā vienojās "airBaltic" pamatkapitālā ieguldīt līdz 250 miljoniem eiro.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) norādīja, ka valsts līdzekļi apjomā līdz 250 miljoniem eiro uzņēmumā tiks ieguldīti trīs etapos, vērtējot situāciju nozarē. "Piesardzīgi skatīsimies, vai ir tiešām nepieciešam ieguldīt visu valsts ieguldīto summu - sāksim ar 204 miljoniem eiro pirmajā etapā un arī ar iepriekš atbalstīto pamatkapitāla palielinājumu 36 miljonu eiro valsts aizdevuma konvertāciju. Un tad skatīsimies, kā nozare attīstās, kāda ir situācija, vai ir nepieciešami papildu ieguldījumi," pauda ministrs.

"airBaltic" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 503,281 miljons eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2018.gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 7,729 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.

Foto: no arhīva