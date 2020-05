Lietuvieši uz robežas mēra temperatūru

Ap desmit automašīnu rinda otrdien bija vērojama Latvijas un Lietuvas robežas Meitenes kontrolpunktā, kur Lietuvas pusē ar piecu desmit sekunžu aizturi vienai automašīnai iebraukšanu valstī kontrolēja kaimiņvalsts robežsargi, kas bija uzvilkuši sejas maskas. Ar infrasarkano termometru no pāris metru attāluma robežas šķērsotājiem tika pārbaudīta ķermeņa temperatūra un tika pieprasīts no attāluma uzrādīt dokumentus. Paveroties dziļāk Lietuvas pusē, metrus simts no robežas varēja redzēt pāris cilvēku baltos aizsargtērpos, kādus parasti lieto medpersonāls, kas atrodas tiešā saskarē ar “Covid-19” inficētajiem. Izskatījās, ka viņi bija gatavi veikt papildu pārbaudes personām, ko pirmajā robežsargu postenī atzītu par aizdomīgām.

Savukārt automašīnas, kas no Lietuvas puses brauca iekšā Latvijā, neapstājoties šķērsoja valsts robežu. Latvijas pusē nekādas kontroles nebija, arī pašus Latvijas robežsargus nekur tuvumā nemanīja.

Lietuviešu prasības ir stingrākas



Pa telefonu sazvanītā Latvijas Republikas Robežsardzes Galvenās pārvaldes vecākā inspektore Kristīne Pētersone paskaidro, ka 12. martā, Latvijā ieviešot ārkārtas stāvokli, tika pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi gan vilcienos, gan autobusos, gar ar prāmjiem un lidmašīnām (izņēmums bija repatriācijas reisi). Taču līdz ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu Latvijā netika uzsākta valsts robežu pa autoceļiem šķērsojošo privātpersonu un transportlīdzekļu pārbaude. K. Pētersone uzsver, ka tādas robežkontroles pārbaudes nenotiek arī pēc 15. maija, kad ir atjaunoti pasažieru pārvadājumi starp Baltijas valstīm. Kristīne Pētersone piebilst, ka citāda kārtība tika noteikta Lietuvā. Tur jau 28. februārī sāka izplatīties “Covid-19” vīruss. Lietuva ir pirmā ES valsts, kur tika ieviesta ārkārtas situācija. Pirms 15. maija Lietuva stingri kontrolēja ikvienu, kas kaut privāti vēlējās šķērsot valsts robežu. Ja vien tam nebija pietiekami svarīga iemesla, lietuvieši savā valstī nelaida (braucieni uz kultūras un sporta pasākumiem, kā arī iepirkšanās netika atļauta). Lietuva kontrolēja iebraucējus un kontrolē arī pašlaik. Kopš 15. maija Lietuvā tiek ielaisti visi, kam nav paaugstinātas ķermeņa temperatūras vai arī kādu citu “Covid-19” saslimšanas pazīmju.

Foto: Eva Pričiņa