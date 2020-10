Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Saeimai prasa piešķirt papildu finansējumu jaunā izglītības satura ieviešanai un daļēju pirmsskolas pedagogu finansēšanu no valsts budžeta, informēja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA lūdz rosināt likumprojektos "Par valsts budžetu 2021.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" kā prioritāros pasākumus noteikt papildu finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai 2., 5., 8. un 11.klasēs un īstenošanai 1., 4., 7., 10.klasēs, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību līdzekļu izveidošanai, mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai. Šim mērķim ir nepieciešami 22 miljoni eiro.

LIZDA prasa nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļēju darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem, kas ir 21,5 miljoni eiro no kopējiem 86 miljoniem eiro, ko finansē pašvaldības.

Tāpat 905 000 eiro nepieciešami, lai nodrošinātu papildu finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei.

LIZDA pieprasa 40 miljonus eiro ikgadējam finansējuma pieaugumam zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta (IKP), līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniegs vismaz 1% no IKP, kā to nosaka Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrā daļa.

60 miljoni eiro nepieciešami Augstskolu likuma 78.panta septītās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai, kas nosaka ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no IKP.

LIZDA skatījumā, 10 miljoni eiro vajadzīgi Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozaru ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likumā noteiktajam, kā arī 300 000 eiro, lai varētu turpināt īstenot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, kā arī paplašināt attiecīgās programmas saņēmēju loku.

LIZDA aicina nodrošināt papildu finansējumu atbilstoši valdības noteikumu projektam "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām". 3,6 miljoni eiro nepieciešami, lai palielinātu atbalsta personāla - logopēda amata likmju finansēšanu no valsts budžeta, 1 miljons eiro vajadzīgs, lai panāktu, ka no valsts budžeta mērķdotācijas tiktu finansēti visi bērni pirmsskolas speciālās izglītības programmās, tajā skaitā arī bērni līdz piecu gadu vecumam.

500 000 eiro vajadzīgi pedagogu digitālo prasmju pilnveides mācībām, lai vēl kvalitatīvāk un mūsdienu prasībām atbilstošāk nodrošinātu attālināto mācību procesu izglītojamajiem visās izglītības pakāpēs.

LIZDA rosina piešķirt 45 000 eiro, lai izveidotu "zinātnes vēstnieka" amatu Latvijas zinātnes interešu pārstāvniecībai Eiropas Komisijā līdzīgi, kā tas ir Igaunijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Svarīgi, lai ES līmenī ir aktīvi pārstāvētas Latvijas zinātnes intereses un veicināta sadarbība inovāciju attīstībai, kas sekmēs valsts tautsaimniecības attīstību.

13 miljoni eiro ir nepieciešami, lai nodrošinātu finansējumu pedagogiem ar attālināto darbu saistīto izdevumu segšanai, atbilstoši likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" sagatavotajiem grozījumiem, ar kuriem plānots noteikt darba devēja kompensācijas par darbinieku izdevumiem saistībā ar attālināto darbu, proti, darba vietas aprīkojuma nolietojumam, mazvērtīgajiem priekšmetiem, komunālajiem maksājumiem, abonēšanas maksai, tālrunim, internetam.

LIZDA rosina, ka daļu finansējuma varētu nodrošināt no dokumentā "Valdības atbalstītie pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" plānotā finansējuma, kur norādīts, ka izglītības un zinātnes nozarē tiek plānots kopējais finansējums 63,5 miljoni eiro - "Pasākumi 2020-2021".

LIZDA vēstuli nosūtījusi Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijai, visu politisko spēku frakcijām, kā arī pie frakcijām nepiederošo deputātu grupai.

Šodien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sāk darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta un saistītajiem grozījumiem.

Foto: pixabay.com