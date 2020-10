LLU īstenos dubultā diploma studiju programmas ar divām Uzbekistānas augstskolām

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) šogad īstenos dubultā diploma studiju programmas ar divām Uzbekistānas augstskolām, informēja universitātē.

Rīt, 2.oktobrī pulksten 12 pēc Latvijas laika un pulksten 14 pēc Uzbekistānas laika LLU Jelgavā un Samarkandā, Uzbekistānā norisināsies atklāšanas ceremonija tiešsaistē, lai svinīgi sāktu 2020./2021. studiju gadu Uzbekistānā.

Pēc universitātē paustā, atklāšana organizēta, jo divās šīs valsts augstskolās tiks īstenotas trīs LLU studiju programmas pārtikas zinātnē un informācijas tehnoloģijās un jau šoruden uzņemtas pirmās studentu grupas. Studējošajiem pēc pirmā studiju gada savā valstī būs iespēja turpināt studijas LLU un iegūt augstākās izglītības diplomu gan Latvijā, gan Uzbekistānā.

LLU uzsvēra, ka attīstot Latvijas augstākās izglītības eksportu Centrālāzijas valstīs, no 2020.gada oktobra Samarkandas Veterinārajā institūtā studējošie sāks studijas bakalaura studiju programmā "Food Quality and Innovations" un maģistra studiju programmā "Food Science". Savukārt Taškentas Valsts Ekonomikas universitātes Samarkandas filiālē studijas sāksies bakalaura programmā "Information Technologies for Sustainable Development".

Visas trīs minētās ir LLU studiju programmas, kas tiek īstenotas Latvijā un šogad licencētas arī Uzbekistānā, lai dotu iespēju uzbeku studentiem pēc pirmā studiju gada turpināt studijas Latvijā un pretendēt dubultā diploma iegūšanai abās valstīs.

Universitātē klāstīja, ka Uzbekistānas augstskolas pilnībā pārņēmušas šo studiju programmu plānus no LLU un saskaņojušas ar Latvijas kolēģiem studiju kursu saturu.

Līdz šim līdzīgas dubultā diploma programmas ar Uzbekistānas augstākās izglītības iestādēm LLU nebija, un šis ir pirmais solis tādu izveidē, akcentēja augstākās izglītības iestādē, piebilstot, ka tā ir iespēja ārvalstu studentiem labāk sagatavoties studijām Latvijā un vēl pirms studiju turpināšanas Jelgavā sākt attīstīt savas profesionālās kompetences izvēlētajā studiju virzienā.

LLU Starptautiskās sadarbības centra vadītājs Voldemārs Bariss atklājis, ka Uzbekistāna ir viena no LLU starptautiskās sadarbības prioritārajām mērķvalstīm, ar kuras augstskolām intensīvi sadarbojas no 2016.gada, kad Jelgavā pirmo reizi stažējās mācībspēku grupa no Taškentas Valsts Agrārās universitātes.

Viņš minēja, ka šobrīd LLU ir noslēgti sadarbības līgumi ar astoņām Uzbekistānas augstākās izglītības iestādēm, un stažēšanās nolūkos uzbeku kolēģi Latvijā viesojušies jau vairākas reizes, jo novērtējot LLU mācībspēku un pētnieku kompetences, kā arī studiju un zinātniskās infrastruktūras iespējas.

Jaunā studiju gada atklāšana Uzbekistānā tiks organizēta kā tiešsaistes pasākums starp Jelgavu un Samarkandu, virtuāli klātesot universitāšu rektoriem, abu valstu vēstniekiem, ministriju pārstāvjiem un jaunajiem studentiem. Plānots, ka uzbeku studentus ar svinīgām uzrunām sveiks izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), Uzbekistānas Valsts komitejas pārstāvis Šukrats Jabarovs, Uzbekistānas vēstnieks Latvijā Kadambajs Sultanovs, Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Mihails Popkovs, Zemkopības ministrijas pārstāve Zanda Matuzāle un citi.

Tāpat studentiem būs iespēja video formātā iepazīties ar Informācijas tehnoloģiju un Pārtikas tehnoloģijas fakultātēm Jelgavā, kurās viņi varēs turpināt savas studijas pēc sekmīgi nokārtota pirmā studiju gada Uzbekistānā.

Atklāšanas pasākuma tiešraide tiks pārraidīta arī citās LLU sadarbības augstskolās Uzbekistānā un to varēs vērot LLU "Youtube" kanālā.

Foto: LLU