LLU Meža fakultātē notiek vērienīgi modernizācijas darbi; ierīkota Medniecības laboratorija

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes ēka Jelgavā, Akadēmijas ielā 11 kopš pagājušā gada piedzīvo vērienīgas pārmaiņas. Jaunu veidolu iegūst ne tikai ēkas visas četras fasādes, bet gaišākas un saulainākas kļuvušas auditorijas, laboratorijas, gaiteņi un citas telpas, informē fakultātes pārstāve Inese Pabērza.

Telpu renovācijā un labiekārtošanā ieguldīti vairāk nekā 1,2 miljoni eiro, galvenokārt piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Telpu vizuālā noformējums ir radīts īpaši Meža fakultātei, vienlaikus piedomājot, lai studiju vide būtu moderna un mūsdienīga.

Līdztekus estētiskām pārvērtībām daudz paveikts, lai arīdzan studiju vide kļūtu mūsdienīgāka un sniegtu pievienoto vērtību studiju procesam. Telpas ir ne vien izremontētas, bet aprīkotas ar jaunām mēbelēm un multimediju sistēmām. Ar modernu multimediju un apskaņošanas aprīkojumu ir aprīkota lielā amfiteātra auditorija un 5. stāva konferenču zāle.

Datorklasē iegādāti jauni datori. Modernizēts fakultātes informācijas centrs - bibliotēka. Vestibilos izvietotas jaunas funkcionālas mēbeles un nodrošinātas elektrības pieslēguma vietas kā arī bezvadu interneta pieslēgums, lai brīvajā laikā studenti var ērti mācīties. Meža fakultātē izveidotas vairākas jaunas laboratorijas. Visas izveidotās laboratorijas kalpos ne tikai konkrētu studiju kursu apguvei, bet arī jebkura interesentam, lai paplašinātu zināšanas par mežsaimniecību un norisēm mežā.

Viena no jaunizveidotajām laboratorijām ir veltīta medniecībai, kā arī meža dzīvnieku un putnu bioloģijai. Tās mācību ekspozīcija iekārtota pēdējo nedēļu laikā un sniegs studējošajiem praktisku, uzskatāmu informāciju, kā arī papildinās teorētiskās zināšanas. Paralēli ir izgatavoti un fakultātes 3. stāva vestibilā izvietoti izglītojoši stendi ar informāciju par visām Latvijā medījamo dzīvnieku sugām.

Meža fakultātes dekāns un studiju kursa “Medniecība” pasniedzējs Linards Sisenis stāsta, ka Medniecības laboratorijā izvietotās kolekcijas vāktas un tapušas aptuveni 20 gadu laikā, kopš viņš strādā fakultātē.

Laboratorijā apskatāmi dzīvnieku izbāžņi, medījamo dzīvnieku pēdu atlējumi ģipsī un to galvaskausi. Apskatāma trofeju attīstība, turklāt stirnām un staltbriežiem ir trofejas ir sagrupētas tā, lai var izprast ne vien to attīstību dzīvniekam kļūstot vecākam, bet izprast vai nomedītais dzīvnieks ir bijis perspektīvs, vidēji perspektīvs vai neperspektīvs. Atsevišķi stendi ir veltīti medību dokumentācijai, atļaujām, aksesuāriem, patronu lādēšanas piederumiem, medību ieroču uzbūvei un munīcijai. Protams, visi šie eksponāti ir pilnīgi droši un deaktivizēti. Viens no stendiem veltīts antitrofejām, lai atspoguļotu neētisku vai neveiksmīgu šāvienu sekas, kā arī traumas pēc kurām dzīvieks ir izdzīvojis.

Vairāki eksponāti ir fakultātes absolventu un atbalstītāju dāvināti un cerams, ka šī iniciatīva turpināsies un laboratorija arī nākotnē tiks papildināta ar interesantiem uzskates materiāliem. Par atbalstu, viedokli un padomu laboratorijas tapšanā īpašs paldies jāsaka Mārtiņam Līdumam, Vigontam Kuklim, Viesturam Valdim Dreimanim, Agrim Ģērmanim, Agrim Ribam, Rimantam Zeltzaķim, Jānim Bāram, Paulim Zariņam, Uvim Dambergam un Egilam Ozolam. Visi šie vīri ir aktīvi un zinoši mednieki, un gandrīz visi studējuši LLU.

Foto: LLU Meža fakultāte