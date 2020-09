LLU Meža fakultātē sāk Latvijā unikālu studiju kursu par valsts aizsardzību

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātē Jelgavā 25. septembrī pirmajās lekcijās tikās studējošie, kuri šoruden apgūs jaunu studiju kursu “Pamatzināšanas valsts aizsardzībai”. Tas universitātē izveidots sadarbībā ar Aizsardzības ministriju (AM), Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Zemessardzi un ir pirmais solis, lai Latvijas augstskolās studējošajiem sniegtu izpratni par valsts aizsardzību, ikviena iedzīvotāja atbildību un attīstītu iemaņas rīcībai ārkārtējās situācijās, informē LLU komunikācijas vadītāja Lana Janmere.

Studiju kurss “Pamatzināšanas valsts aizsardzībai” tapis divu gadu garumā un tā mērķis ir iepazīstināt studentus ar valsts militārās aizsardzības pamatprincipiem, iepazīstināt ar pilsoņu pienākumiem militāra valsts apdraudējuma gadījumā un sniegt ieskatu militārajās pamatiemaņās. Šoruden studiju kursu 32 stundu apjomā paredzēts apgūt LLU Meža fakultātes pamatstudiju programmu “Mežzinātne”, “Mežinženieris” un “Kokapstrāde” 2. kursa studentiem. Taču pēc pirmā gada apmācībām paredzēts to pilnveidot un pakāpeniski ieviest visās fakultātēs.

Studiju kurss ir unikāls Latvijas augstākās izglītības sistēmā, un LLU ir pirmā universitāte, kas to ievieš kā obligātu daļu no studiju procesa.

“Ierosme par šāda studiju kursa veidošanu izveidojās pēc AS “Latvijas Finieris” organizētā semināra “Meža nozares nozīme valsts drošības garantēšanā un rīcība ārkārtas situācijā”, kad sarunās ar AM valsts sekretāru Jāni Garisonu nonācām pie kopsaucēja, ka paaudzei, kura dzimusi pēc 1975. gada, izņemot tos, kuri dienējuši NBS vai Zemessardzē, kopumā nav izpratnes par rīcību “x” stundā, ja sākas kādas nopietnas “ziepes”, tādēļ programma par pamatzināšanām valsts aizsardzībā ir ļoti nepieciešama. Ideju atbalstīja universitātes vadība, un ar AM atbalstu, sadarbojoties ar Jelgavā dislocētā NBS 52. Zemessardzes Atbalsta bataljona komandieri Arvi Zīli un viņa pakļautībā esošajiem darbiniekiem, tapa apmācību programma, kas šobrīd nonākusi līdz realizācijai. Ceru, ka studentiem būs interesanti, bet iegūtās zināšanas dzīvē nenāksies bieži pielietot,” stāsta LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Viņš skaidro, ka kursa programmā iekļautas ne vien pamatlietas, kas par valsts aizsardzības jautājumiem būtu jāzina ikvienam, bet arī praktiskie darbi, kuru laikā būs iespēja izprast, kā jārīkojas un jāsniedz pirmā palīdzība sprādzienu radītu traumu gadījumā, būs iespēja praktiski iepazīties ar NBS rīcībā esošo bruņojumu, kā arī reāli rīkoties meža apstākļos - maskēties, novērot apkārtni un atklāt tos, kuri maskējas.

“Studentiem varu droši teikt, ka nevajag baidīties, jo neliksim rakt ierakumus, diennaktīm gulēt slapjos ierakumos, tranšejās, gaidīt ienaidnieku, šaut, skriet, mest granātas, forsēt Lielupi, pārvarēt vertikālos šķēršļus, laisties ārā pa logiem vai pārvietoties ar helikopteriem. Tās visas lietas mēs varam iemācīt Zemessardzē, bet ne šajās apmācībās. Universitātē centīsimies sniegt ieskatu valsts aizsardzības mācībā un būs arī nelieli praktiski vingrinājumi, kas varētu noderēt turpmākajā dzīvē,” uzrunājot studentus, studiju kursa nozīmi skaidroja NBS 52. Zemessardzes Atbalsta bataljona komandieris Arvis Zīle.

Pirmo lekciju “Drošības situācija – izaicinājumi un atbildes” studentiem lasīja AM Politikas direktors – valsts sekretāra vietnieks Jānis Karlsbergs. Tajā kopā ar studentiem arī piedalījās Jelgavas domes pārstāvis Jurijs Strods, LLU rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Aigars Laizāns un Zemessardzes pārstāvji.

Turpmākajās nodarbībās kā lektori un praktisko mācību vadītāji piedalīsies dažādi AM struktūrās strādājošie speciālisti.

LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis izsaka pateicību par atbalstu AM, NBS un it īpaši Jānim Garisonam, Mārtiņam Staķim, Gunai Začestei un Arvim Zīlem.

Foto: LLU