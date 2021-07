LLU sāksies līgumu slēgšana ar jaunajiem studentiem

No 19. līdz 23. jūlijam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, notiks studiju līgumu slēgšana ar reflektantiem, kas uzņemšanas konkursā ieguvuši studiju vietu kādā no astoņām universitātes fakultātēm. Lai noslēgtu līgumu, reflektantiem ir jāierodas klātienē savā fakultātē Jelgavā. Tādēļ pirms tam LLU aicina iepazīties ar līgumu slēgšanas laika grafiku un citu noderīgu informāciju, informē augstskola.

Pamatstudiju konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiek paziņoti 16. jūlijā pēc pulksten 18, otrās kārtas rezultāti – 20. jūlijā pēc pulksten 17. Konkursa rezultāti tiek paziņoti e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1. kārtas rezultātu uzzināšanas 16. jūlijā reflektantam jāizlemj, vai viņš vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa 1. prioritātē. Ja konkursa rezultātā neapstiprinās 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants vēl neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā līdz 20. jūlija plkst. 15.00, aktivizējot portālā www.latvija.lv izvēlni "Pieteikties 2. kārtai". Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 19. līdz 20. jūlija pulksten 15.00 viņš ieradīsies LLU noslēgt studiju līgumu. Ja 19. vai 20. jūlijā nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 16. līdz 20. jūlija pulksten 15.00 savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne "Apstiprināt iegūto vietu". Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt no 21. līdz 23. jūlijam.

Ja reflektants līdz 19. vai 20. jūlija pulksten 15.00 nenoslēgs studiju līgumu vai nepieteiksies 2. kārtai, tad viņš izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu. Turklāt, ja pēc konkursa 1. kārtas reflektants vairs nevēlas pretendēt uz studiju vietu nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlni "Atteikties no dalības 2. kārtā".

Lai noslēgtu studiju līgumu, pamatstudiju reflektantam (pretendentam uz bakalaura līmeņa studijām) ir jāierodas noteiktajā laikā fakultātē, kura īsteno viņa izvēlēto studiju programmu, uzrādot šādu dokumentu oriģinālus un iesniedzot to kopijas:

pase vai personas apliecība (eID),

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments,

atestāts/diploms,

atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts),

CE sertifikāti,

dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa, ja tādi ir.

Ja reflektants ieguvis izglītību ārvalstīs, tad papildus ir jāuzrāda Akadēmiskās informācijas centra izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā, kā arī nepieciešamības gadījumā pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Savukārt konkursa provizoriskie rezultāti uz augstākā līmeņa studijām (maģistrantūru) zināmi no 19. jūlija, zvanot uz attiecīgās fakultātes dekanātu. LLU absolventi tos var aplūkot LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savus pieejas datus. Fakultāšu kontaktinformācija atrodama to mājaslapās.

Līguma noslēgšanai par vietu augstākajā studiju līmenī (maģistrantūrā) reflektantam arī jāierodas noteiktajā laikā fakultātē, kas īsteno viņa izvēlēto studiju programmu, uzrādot šādu dokumentu oriģinālus un iesniedzot to kopijas:

pase vai personas apliecība (eID),

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments,

diploms un diploma pielikums (sekmju izraksts),

pieteikuma maksājuma apliecinošs dokuments,

un citi kvalifikāciju vai pieredzi apliecinoši dokumenti (Izziņa), ja tādi norādīti konkrētās studiju programmas prasībās.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs, tādēļ reflektanti lūgti pirms došanās uz universitāti iepazīties ar informāciju par katras fakultātes atrašanās vietu un darba laiku. Tāpat lūgums rūpēties par savu un citu drošību un, ierodoties uz studiju līgumu slēgšanu, ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Foto: LLU