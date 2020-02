LPS: Līdz ar jaunajām prasībām telpu platībai rinda uz bērnudārziem valstī var pieaugt par 2500 vietām

Līdz ar jaunajām prasībām telpu platībai rinda uz bērnudārziem valstī var pieaugt par 2500 vietām, tostarp, par 1800 vietām Rīgā, par to Veselības ministriju (VM) informējusi Latvijas Pašvaldību savienība.

Jaunās prasības attiecībā uz nepieciešamo telpu platību vienam bērnam stājās spēkā šī gada 1.janvārī.

Ņemot vērā minēto un lai saskaņotu prasības izglītības iestāžu telpu platībai ar izglītības un administratīvi teritoriālās reformas norisi, VM rosina valdību pagarināt pārejas periodu šīs normas ieviešanai, attiecinot to uz bērnudārzu grupām, kas izveidotas pēc 2023.gada 1.septembra.

Atsaucoties uz Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā sniegto informāciju, VM norāda, ka pašvaldību bērnudārzu skaits joprojām ir nepietiekams - kopējā rinda 2018.gada oktobrī bija 7536 bērni. Visaktuālākā šī problēma ir Rīgā un tās apkārtējās pašvaldībās, ņemot vērā, ka pēdējo desmit gadu laikā Rīgā un Pierīgā ir būtiski palielinājies līdz četriem gadiem vecu bērnu skaits, Latvijas iedzīvotāju migrācijas uz Rīgu un tās apkārtni rezultātā.

Tajā pat laikā, nenodrošinot pietiekamu telpu minimālo platību vienam bērnam, jāraugās no epidemioloģiskās drošības un higiēnas viedokļa, uzsver VM. Jāņem vērā tādi riski, kā nepietiekama gaisa cirkulācija telpās un palielināta ogļskābās gāzes koncentrācija, paaugstināts infekciju slimību izplatības risks, kā arī palielināta traumatisma iespējamība, kas saistīti ar neatbilstošu telpu platību uz vienu bērnu, skaidro ministrijā.

Vienlaikus VM ieskatā būtu pieļaujams pagarināt pārejas periodu prasību ieviešanai līdz 2023.gada 1.septembrim, ņemot vērā, ka bērnudārzu apmeklējums svārstās no 35,1% līdz 57,3% decembrī un janvārī līdz 83% septembrī, kā arī to, ka jaunbūvētajās un rekonstruētajās iestādēs jau šobrīd ir jānodrošina atbilstoša platība katram bērnam.

Vienlaikus grozījumi paredz svītrot novecojušo prasību par to, ka individuālie mutes higiēnas piederumi jānodrošina bērniem tikai no trīs gadu vecuma, paredzot, ka tie jānodrošina visiem bērniem neatkarīgi no vecuma.

Par attiecīgiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" valdība lems otrdien, 18.februārī.

Foto: pixabay.com