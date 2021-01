LZS nosauc sarakstu līderus

Latvijas Zemnieku savienība (LZS) publiskojusi informāciju, ka jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās no Latvijas Zaļās partijas un Latvijas Zemnieku savienības apvienības saraksta līderis Jelgavā piekto reizi gatavojas būt tagadējais mērs Andris Rāviņš. Savukārt apvienotajā Jelgavas un Ozolnieku novadā ar pirmo numuru no Zemnieku savienības tiek plānots Ziedonis Caune, kuram šis sanāk trešais pilnvaru termiņš novada domes priekšsēdētāja amatā. Latvijas Zemnieku savienības Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada nodaļas vadītājs Vilis Ļevčenoks teic, ka vēl nav īsti nolemts, vai Z.Caune startēs tīri no Zemnieku savienības vai arī no Zemnieku savienības un Zaļās partijas apvienības, kā tas ir bijis līdz šim. “Ozolnieku novadā atšķirībā no Jelgavas novada Zemnieku savienība un Zaļā partija vēlēšanās ir piedalījušās atsevišķi. Redzēs, kā tiks izlemts šoreiz, kad abi novadi apvienojas,” teica V.Ļevčenoks.

Foto: no arhīva