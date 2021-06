Šonedēļ Jelgavas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, ievērojot drošības pasākumus, skolā pasniegta Izglītības kvalitātes balva. To saņēma 711 skolēni, kuru vidējā atzīme aizvadītajā mācību gadā nav zemāka par 8,5 ballēm. Ar augstāko vidējo vērtējumu – 10 balles – mācību gadu noslēdza Jelgavas 6. vidusskolas 7. klases skolnieks Pāvels Baks. "Tik augsta vidējā atzīme man ir vairākus gadus, taču šo balvu var saņemt tikai no 7. klases," saka Pāvels, atklājot, ka, lai labi mācītos, svarīga ir laika plānošana un pacietība un neko nevajag atlikt uz pēdējo brīdi.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē informē, ka P.Baks jau trešo gadu atzīts arī par Jelgavas 6. vidusskolas "Gada skolēnu", saņemot īpašo skolas pūci. "Pāvels ir ļoti centīgs un gudrs skolnieks, kurš savā izaugsmē iegulda daudz darba. Izglītības procesā aktīvi iesaistās un Pāvelu atbalsta arī ģimene," saka skolas direktore Ilze Arbidane.

P.Baks papildu skolai zināšanas un jaunas prasmes apgūst tehniskās jaunrades programmā "IT/inženierzinātnes" Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, "Prātnieku laboratorijā" Jelgavas Valsts ģimnāzijā, jauno matemātiķu skolā Latvijas Universitātē un nodarbojas ar džudo. "Viņam patīk mācīties, un tas arī padodas. Manuprāt, svarīgi, ka jau pirmsskolā viņam tika ielikti ļoti labi pamati, raisot zinātkāri un vēlēšanos mācīties. Pāvelam ļoti patīk lasīt, rēķināt un programmēt," stāsta puiša mamma Jūlija Baka. Pāvels pēc vidusskolas vēlas studēt inženierzinātnes.

P.Baks saņēma arī īpašu balvu – to pēc savas iniciatīvas Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasniedz skolēnam, kurš mācību gadu noslēdzis ar izcilību jeb vidējo atzīmi 10 balles. Šī ir otrā reize kopš Izglītības kvalitātes balvas iedibināšanas 2012. gadā, kad domes priekšsēdētājs pasniedz šo balvu. Pirmo reizi tā pasniegta 2019. gadā.

Savukārt Pāvela klasesbiedram Maratam Razživinam tikai vienā mācību priekšmetā – dizains un tehnoloģijas – vidējais vērtējums ir 9 balles, pārējos – 10, līdz ar to viņa gada vidējā atzīme ir 9,93 balles. "Līdz šim mācības man nav sagādājušas problēmas. Vienkārši daru to, ko no manis prasa, un izdodas. Ļoti patīk matemātika, datorika, sports," saka Marats.

Izglītības kvalitātes balvu – 75 eiro – šajā mācību gadā pamatskolas klašu grupā saņēma 414 skolēni, bet vidusskolas un profesionālo izglītības iestāžu grupā – 299, un tas ir rekordskaits kopš balvas iedibināšanas. Uzrunātie skolēni atzīst, ka balva motivē nenolaist latiņu un būt starp Jelgavas teicamniekiem.

Otro reizi Izglītības kvalitātes balvu saņēma Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolniece Ilze Eizengrauda, kurai ir visaugstākā vidējā atzīme no šīs skolas skolēniem – 9,69 balles. "Man patīk mācīties, un es gribu daudz zināt, līdz ar to mācīšanās process problēmas nesagādā. Jo īpaši man patīk bioloģija un vēsture, bet angļu valodā un sportā nākas vairāk pacensties," saka Ilze, spriežot, ka svarīgi ir ne tikai darīt, bet arī pārbaudīt paveikto, lai izķertu neuzmanības kļūdas. Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbā Dzintra Aploka vērtē, ka skolēni bijuši ļoti motivēti, mērķtiecīgi un mācījušies atbildīgi. To apliecina arī lielais Izglītības kvalitātes balvas saņēmēju skaits skolā – 141 skolēns. «Piemēram, 9. komercklasē 24 skolēniem no 30 vidējais vērtējums ir 8,5 balles un augstāk,» tā Dz.Aploka.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš atzīst, ka šis mācību gads, kas galvenokārt aizvadīts, mācoties un strādājot attālināti, nebija vienkāršs, taču apliecina, ka arī šādos apstākļos iespējams mobilizēties, strādāt un sasniegt augstus rezultātus. "Pilsēta lepojas ar augstiem izglītības kvalitātes rādītājiem un skolēnu sasniegumiem. Mūsu kopīgais uzdevums ir veidot gudru un prasmīgu jauno paaudzi," tā A.Rāviņš, sakot paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība