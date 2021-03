Mainīsies vilcienu un arī Jelgavas pilsētas autobusu kustības saraksts

AS "Pasažieru vilciens" 16. martā negaidīti paziņoja, ka saistībā ar "RailBaltica" būvniecību Rīgas centrālajā stacijā slēgs četrus ceļus un no 28. marta mainīs pilnīgi visu vilcienu kustību sarakstu, tostarp maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Tas nozīmē – lai arī pēc šīm izmaiņām jelgavnieki ērti varētu nokļūt līdz vilcienam ar pilsētas autobusu, ir pilnībā jāmaina vismaz 16 pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu kursēšanas grafiks. Darbs ir ļoti apjomīgs un komplicēts, tāpēc paveikt to nedēļas laikā ir praktiski neiespējami. Tiklīdz saņēmām informāciju, nekavējoties sākām pārplānot pilsētas autobusu sarakstu. Šobrīd paredzam, ka jaunais pilsētas autobusu kustības saraksts varētu stāties spēkā aprīļa vidū," skaidro SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) valdes loceklis Gints Burks.

Izmaiņas elektrovilcienu kustības sarakstā skar pilnīgi visus vilcienu reisus uz Rīgu un atpakaļ. Tiek mainīti izpildes laiki no galapunkta un citām pieturām maršrutā. Atsevišķi vilcieni izbrauks būtiski agrāk nekā līdz šim, citos gadījumos – vēlāk, bet izmaiņas skar pilnīgi visus 26 vilcienu reisus. "Oficiāls paziņojums par tik vērienīgām pārmaiņām vilcienu satiksmē saņemts tikai 16. martā, praktiski dodot mums tikai pusotru nedēļu, lai tām sagatavotos. Jāapzinās, ka maršrutu pārplānošana ir laikietilpīgs process, jo pilsētas sabiedriskais transports ir salāgots ne tikai ar vilcienu kustību, bet arī ar starppilsētu autobusu tīklu un ņemot vērā jelgavnieku braukšanas paradumus. Tāpēc ļoti operatīvi sākām pārskatīt 16 no pilsētas 20 sabiedriskā transporta maršrutiem, lai tos salāgotu ar gaidāmajām izmaiņām vilcienu kustībā, tādējādi arī turpmāk jelgavniekiem nodrošinot iespēju nokļūt līdz vilcienam ar pilsētas sabiedrisko transportu," skaidro G.Burks.

JAP saņemtā informācija liecina, ka, piemēram, pirmais vilciens uz Rīgu šobrīd izbrauc pulksten 5.16, bet plānots, ka no 28. marta tas izbrauks jau 5.04, līdz ar to iedzīvotāji, kas ar kādu no pilsētas autobusiem nokļuva dzelzceļa stacijā uz pirmo vilcienu, var uz to nepaspēt. Savukārt pēc darba laika var gadīties, ka vilciens Jelgavā ieradīsies 18 minūtes vēlāk nekā līdz šim, tādējādi pasažieris atbilstoši esošajam autobusu kursēšanas grafikam jau būs nokavējis pilsētas autobusu. JAP atvainojas pasažieriem par radušos situāciju, ko izraisījis "Pasažieru vilciena" novēloti paziņotais lēmums. "Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk ieviestu izmaiņas pilsētas autobusu kursēšanas grafikā," tā G.Burks.

Par konkrētām izmaiņām pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos plašāka informācija būs pieejama uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.

Foto: no arhīva