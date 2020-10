Mājasdarbs pašvaldībām un atkritumu nozares uzņēmējiem

Nav tādu bažu, ka no rītdienas kāds slēgs atkritumu apsaimniekošanas poligonu “Brakšķi”, mūsu sarunā vairākkārt atkārto vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis. Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sākusi atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformu, lai optimizētu atkritumu poligonu darbību Latvijā un vēlas sabiedrību informēt par to, kā mainās atkritumu apsaimniekošanas prioritātes, aizvien lielāku nozīmi iegūstot atkritumu pārstrādei un resursu atkārtotai izmantošanai, kā arī skaidrot poligonu turpmākās darbības specifiku. Iecere slēgt “Brakšķu” poligonu iemantojusi jau gana lielu pretestību sabiedrībā.

– Informācija, ka plānots slēgt valsts otru lielāko atkritumu apsaimniekošanas poligonu “Brakšķi” izraisījusi plašu ažiotāžu un neapmierinātību mūsu lasītāju vidū un vietējā sabiedrībā – pret poligona slēgšanu iestājas gan Jelgavas domes deputāts Ivars Jakovels, gan bijušais vides aizsardzības ministrs Indulis Emsis, gan enerģētikas uzņēmums SIA “Fortum Latvia”. Vai VARAM joprojām pastāv uz to, ka Latvijā jāpāriet no desmit uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem (AAR)? Jelgava kopā ar Rīgu, Jelgavas, Dobeles, Bauskas novadu un vēl citām Pierīgas pašvaldībām, pavisam kopā 12, tad ietilptu Viduslatvijas AAR. Kāpēc vispār radās šāda iecere?

Vārds “slēgšana” šajā gadījumā nav īstais atslēgas vārds, nav tādas nostādnes – slēgt “Brakšķus” rīt no rīta. VARAM rosina apspriešanu, diskusiju par atkritumu nozares transformēšanu, pārorientēšanu, pārstrukturēšanu, pārprofilēšanu – tie būtu īstie vārdi, kas raksturotu situāciju, un tā nav slēgšana. Esam gatavi braukt uz Jelgavu un skaidrot, bet, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, varam to darīt arī vebināra veidā, ja iedzīvotājiem ir interese.

Vides sektorā mēs plānojam desmit, divdesmit, trīsdesmit gadus uz priekšu, un viena no šīm lietām ir atkritumu nozare. Jau iepriekšējā Latvijas valdība nonāca pie secinājuma, ka nākamajos desmit gados atkritumu poligonu saimniecisko darbību nepieciešams mainīt un ir jāveic darbības, kas veicinātu nevis atkritumu noglabāšanu, bet šķirošanu. Viens no ceļiem ir sanākt kopā, nospriest un koncentrēt jaudas, turklāt nevis par saviem līdzekļiem, bet ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.

Šī diskusija nav jauna, par to tika runāts jau pirms desmit gadiem, kad atbildīgie dienesti vērsās ministrijā. Mēs atgriežamies pie izrunātām lietām. Tagad apspriešanā ir vesela virkne vides jautājumu, kuri toreiz tā arī netika realizēti. Pašlaik Latvijā poligonos noglabājam 44–45 procentus atkritumu, bet nākamajos desmit gados šis daudzums ir jāsamazina par desmit procentiem.

Neviens neaicina slēgt “Brakšķus”, mēs piedāvājam trīs gadu pārejas periodu, bet pašlaik notiekošajās sarunās ar atkritumu nozares pārstāvjiem tiek izskatīts variants pat par sešu gadu pārejas periodu, lai pārprofilētu, pārstrukturētu poligonus, lai tie vairs nenoglabātu atkritumus, bet vairāk uzmanības veltītu to šķirošanai un pārstrādei. Atkritumu kalns saruks, un uz turieni atkritumi nebūtu jāved, bet jānodod pārstrādei un dedzināšanai. Ja atkritumus ierokam kalnā, tad iekasējam dabas resursu nodokli, turpretī, ja atkritumus sašķirojam vai dedzinām, dabas resursu nodoklis nav jāmaksā.

Rīgas areālā poligonam “Brakšķi” ir pietiekami liela nozīme, lai tas arī turpmāk varētu strādāt un nodarboties ar atkritumu šķirošanu, pievienojot arī vēl, piemēram, komposta gatavošanu. Šādas iespējas noteikti būs. Atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas kāpināšanai arī nākamajā plānošanas periodā būs piee­jams ES finansējums. Atkritumu šķirošana būs izdevīgāka par vēlmi aprakt tos kalnos. Efektīvi šķirojot, varēsim piemērot aptuveni to pašu tarifu, kāds tas ir pašlaik, turpretī, ja nešķirosim, valsts katru gadu palielinās nodokli un desmit gadu griezumā atkritumi paliks dārgāki. Turklāt kartonu un stiklu daudzviet poligonos var nodot bez maksas.





