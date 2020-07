Mārtiņam Vēverim no Jelgavas tehnikuma trešā vieta konkursā “Jaunais automehāniķis”

Jelgavas tehnikuma šā gada absolvents Mārtiņš Vēveris ieguvis trešo vietu konkursa “Jaunais automehāniķis 2020” finālā, kurā piedalījās 15 jaunie automehāniķi no astoņām Latvijas profesionālajām skolām, kurās sagatavo automehāniķus.

Konkursa fināls šogad notika atšķirīgi no citiem gadiem, kad tas norisinājās Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē. Šogad fināls notika no 3. līdz 5. jūlijam trijos dažādos Latvijas uzņēmumos, kas nodarbojas ar tehnikas remontu, tostarp arī SIA “Valtek” Ozolnieku novada Cenu pagasta Brankās, informē Jelgavas tehnikuma direktores vietnieks Uldis Sokolovs.

Mārtiņš stāsta, ka konkursā bijuši uzdevumi, kas saistīti ar motociklu, traktortehnikas, vieglo un smago automašīnu remontu, kā arī citiem agregātiem un diagnostiku. Viņaprāt, veikt uzdevumus uzņēmumos bijis labāk nekā Ķīpsalas hallē, kur visu laiku garām staigā cilvēki un skatās uz rokām. Konkursam mājās gatavojies, meklējot informāciju un skatoties žurnālus.

