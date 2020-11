Māsas Jelgavā priecīgas par Eiropas Savienības atbalstu

“Ik gadu aptuveni 250 personas iegūst māsas kvalifikāciju, bet tikai aptuveni 60 uzsāk darbu slimnīcās. Māsu vecuma struktūra ir izteikti novecojoša (20 procentu ir pirmspensijas un pensijas vecumā). Reģionu griezumā starpība ir vēl jūtamāka. Pēc rekomendējošās metodoloģijas šobrīd slimnīcās ir ap 1500 māsu deficīts,” teikts pirms pāris gadiem publiskotajā Veselības ministrijas ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”.

Latvijā personāla analīzi un standartu noteikšanu apgrūtina tas, ka viens speciālists strādā vairākās amata vietās, kā arī ir nepietiekami pieejama informācija par situāciju reģionos. Neefektīva paaudžu nomaiņa veselības aprūpes sistēmā un pakalpojumu apmaksas nosacījumi, tajā skaitā atalgojums un nepietiekamas atbalsta programmas jauno speciālistu motivēšanai, kavē racionālu medicīniskā personāla kapacitātes izmantošanu.

Ārstniecības personu migrācija Eiropas Savienības kontekstā ir viena no svarīgākajām problēmām cilvēkresursu plānošanas jomā. Ar augsto medicīnas izglītības kvalitāti un zemajām darba algām Latvija jau vairākus gadus ieņem ārstniecības personu donorvalsts pozīcijas. Vienlaicīgi Latvijas veselības aprūpes stiprā puse ir izcila medicīniskā izglītība. Latvijas augstākās medicīnas izglītības iestādes un koledžas sagatavo augsti kvalificētus medicīnas profesionāļus, kuri spēj veikt visaugstākās kvalitātes dia­gnostiku, ārstēšanu un aprūpi, arī uz to norādīts ziņojumā.

Domā par speciālistu piesaisti reģionos





Lai veicinātu speciālistu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos, Veselības ministrija īsteno vairākus pasākumus. Viens no tiem – Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Atbalsts vērsts uz speciālistu skaita palielināšanu un viņu piesaisti reģioniem turpmākajiem gadiem.

Projektā ārstniecības personām paredzēta kompensācija par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli); uzturēšanās izmaksu kompensācija; kompensācija ģimenes ārstam pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un ģimenes ārstam, kurš to pārņem. Kompensācijas saņēmēji apņemas vismaz piecus gadus strādāt reģionā, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumu.

Zemgalē šo finanšu atbalstu izmantojušas 105 ārstniecības personas. 2020. gadā tie ir 66 speciālisti, kas nodrošina valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem, tostarp no kopējā skaita ārsti – 10, māsas – 29, ārstu palīgi – 12, vecmātes – trīs u.c. ārstniecības personas.

Kopā līdz šim projekta gaitā visā Latvijā atbalstītas 784 ārstniecības personas.

