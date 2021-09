Masu vakcinācijas centrs ZOC beidz darbu; turpmāk trīs reizes nedēļā Jelgavā notiek izbraukumu vakcinācija

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka ar septembri darbu ir beidzis masu vakcinācijas centrs, kas Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centra (ZOC) lielajā zālē darbu sāka aprīlī. Turpmāk trīs reizes nedēļā Jelgavā notiks izbraukumu vakcinācija – vakcinācijas punkts ierīkots ZOC konferenču zālē 1. stāvā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Izbraukuma vakcināciju turpinās nodrošināt līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs AS "Veselības centru apvienība". Apvienības pārstāve, poliklīnikas "Aura" direktore Anita Kamenščikova informē, ka izbraukumu vakcinācija turpmāk Jelgavā notiks trešdienās un sestdienās no pulksten 9 līdz 18 un svētdienās no pulksten 9 līdz 17. Pieteikties izbraukuma vakcinācijai var pa tālruni 22338272. "Tāpat mēs saglabājam arī "dzīvo rindu" senioriem no pulksten 9 līdz 10. Vienlaikus esam gatvi arī doties uz uzņēmumiem un veikt vakcināciju lielākiem darba kolektīviem uz vietas uzņēmumā," uzsver A.Kamenščikova.

Šobrīd ZOC konferenču zālē strādā divas vakcinācijas stacijas, taču, kā uzsver A.Kamenščikova, ja augs pieprasījums pēc vakcinācijas, staciju skaitu iespējams palielināt. "Salīdzinot ar jūniju, pieprasījums pēc vakcinācijas pēdējā laikā ir samazinājies, tāpēc šobrīd pilnībā spējam nodrošināt gan jauno pierakstu apkalpošanu, gan veikt revakcināciju tiem cilvēkiem, kuri ZOC pirmo poti saņēmuši augustā," skaidro A.Kamenščikova.

Sākot no aprīļa, kad masu vakcinācijas centrs sāka darbu ZOC, šeit iedzīvotāji saņēmuši vairāk nekā 25 000 vakcīnu devu.

Vakcinēšanu pilsētā turpina arī ģimenes ārsti. Pieteikties vakcinācijai var arī tīmekļvietnē www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.

Ar vakcinācijas vietu sarakstu var iepazīties mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

