Medemciema krustojumā uz Jelgavas šosejas slēgti kreisie pagriezieni

Medemciema krustojumā uz Jelgavas šosejas (A8) slēgti kreisie pagriezieni, kā arī mainīta satiksmes organizācija Jelgavas šosejas un Rīgas apvedceļa divlīmeņu krustojumā, informē VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC).



Turpmāk, lai, izbraucot no Medemciema, nogrieztos virzienā uz Jelgavu, būs jāizmanto apgriešanās vieta, kas ir izbūvēta netālu no krustojuma, Rīgas virzienā. Savukārt, lai nokļūtu Medemciemā, braucot no Rīgas Jelgavas virzienā, būs jāizmanto divlīmeņu satiksmes mezgls Jelgavas šosejas (A8) krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte).

Kompānijā norādīja, lai uzlabotu satiksmes organizāciju, attiecīgajā divlīmeņu satiksmes mezglā ir mainīts horizontālais marķējums uz nobrauktuves no Rīgas apvedceļa. Turpmāk, braucot pa Rīgas apvedceļu Ķekavas virzienā un pa nobrauktuvi nogriežoties ceļa turpināšanai Rīgas virzienā, transportlīdzeklim, pieslēdzoties Jelgavas šosejai, būs priekšroka attiecībā pret transportlīdzekli, kas pārkārtojies, lai turpinātu ceļu pa uzbrauktuvi uz Rīgas apvedceļu Babītes virzienā.

Pagarināts arī pārkārtošanās posma garums uz Jelgavas šosejas tiem transportlīdzekļiem, kas no divlīmeņu satiksmes mezgla puses turpinās braucienu Rīgas virzienā.

Projekta ietvaros, krustojumā virzienā uz Jelgavu ir arī labiekārtota autobusu pieturvieta un izbūvēts gājēju celiņš no pieturvietas līdz gājēju tuneļa pieejai.

LVC norāda, ka Medemciema krustojums bija viena no satiksmes drošības viedokļa problemātiskākajām vietām valsts autoceļu tīklā. Valsts policijas dati liecina, ka kopš 2015.gada tur notikuši 28 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir viens bojā gājušais, viens cilvēks guvis smagus miesas bojājumus, bet 13 cilvēki – vieglus miesas bojājumus.

Jau vēstīts, ka Medemciema iedzīvotāji iepriekš rīkoja protesta akcijas pret minētā krustojuma pārbūvi, slēdzot kreiso pagriezienu iebraukšanai Medemciemā no Rīgas puses.

