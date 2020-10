Meklēs risinājumu kompensāciju izmaksai par gājputnu postījumiem

Tikšanās laikā ar biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvjiem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) šonedēļ solījis meklēt risinājumu, lai tuvākajā laikā izmaksātu lauksaimniekiem aprēķinātās kompensācijas par gājputnu postījumiem, informē ministra padomniece komunikācijas jautājumos Agnese Vārpiņa.



Viņa norādīja, ka septembrī izmaksātas kompensācijas par 2019.gadu un daļēji par 2020.gadā nodarītajiem gājputnu postījumiem, tomēr patlaban trūkst finansējums visu saistību segšanai. Tāpat sākts darbs pie ātrākas šo postījumu seku apzināšanas.

Vārpiņa pauda, ka par 2019.gadu izmaksātas kompensācijas 1,73 miljonu eiro apmērā, savukārt par 2020.gadu izmaksāti 85 884 eiro un vēl plānots izmaksāt 556 000 eiro.

Pūce atzīmēja, ka klimata akcents arī lauksaimniecības politikas veidošanā, īstenošanā un uzraudzībā Eiropas Savienībā (ES) turpmāk būs nozīmīgs. No vienas puses lauksaimniecības sektors ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju radītājiem, no otras puses - klimata pārmaiņu radītie riski, tostarp plūdi, ekstremāli laika apstākļi, arī tieši ietekmē lauksaimniecības produkcijas apmērus. ES un arī Latvijas lauksaimniekiem būs jāpiemērojas izaicinājumiem, ko rada klimata pārmaiņas.

Tāpat ministrs atzīmēja, ka aicinājis "Zemnieku saeimu" aktīvi iesaistīties un sniegt priekšlikumus, kā veiksmīgāk īstenot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, akcentējot inovāciju un digitalizācijas aspektus.

Tikšanās laikā, kas notika trešdien, 7.oktobrī, pārrunātas arī stratēģijas "No lauka līdz galdam" un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu un prasību ietekme uz Latvijas lauksaimniekiem un tautsaimniecības nozari.

"Zemnieku saeima" ir lauksaimnieku organizācija, kas dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana. "Zemnieku saeimas" biedri ir gandrīz 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedrības biedri apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 4000 darbinieku.

