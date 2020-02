Melioratorus gaida Ozolnieku Tautas namā

Atceres pasākums “Ozolnieku meliorācijai 70” norisināsies 29. februārī pulksten 17 Ozolnieku Tautas namā. Viens no pašvaldības atbalstītā pasākuma rīkotājiem beidzamais uzņēmuma PMK 13 vadītājs Jānis Melders teic, ka pasākumā aicināti piedalīties savulaik Ozolnieku meliorācijas uzņēmumos strādājušie, viņu tuvinieki un citi interesenti.

“Mūsdienās Ozolnieki ir plaši pazīstami ar savu labiekārtoto ciematu, ar iespējām šeit sportot un lieliski atpūsties, strādāt un mācīties, bet ne vienmēr tā ir bijis,” uzsver J.Melders. 1950. gada 20. janvārī Rīgā, padomju laika Ministru Padomē, kas neatkarīgi no Maskavas diktāta zināmā mērā noteica to, kas notiek Latvijā, tika pieņemts lēmums par Jelgavas mašīnu meliorācijas stacijas veidošanu. Uzņēmumam atvēlēja bijušā Ozolnieku pagasta nama pirmo stāvu un trīs blakus esošās nacionalizētās viensētas. Meliorācijai attīstoties, vairākkārt mainījās uzņēmuma nosaukums. J.Melders atceras, ka PMK 13 ziedu laikos strādāja ap 850 darbinieku. Uzņēmumā tika pieņemti darbā politiski represētie, un tajā valdīja patriotisks gars.

Foto: Eva Pričiņa