Metu konkursā meklē labākos risinājumus Jelgavas slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas un Hronisko pacientu aprūpes nodaļas būvniecībai

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" izsludinājusi metu konkursu par Infekcijas slimību nodaļas un Hronisko pacientu aprūpes nodaļas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Jelgavā, Brīvības bulvārī 6. Metu konkursa mērķis ir iegūt izmaksu ziņā efektīvu, funkcionāli un arhitektoniski atbilstošu apbūves ieceri jauno slimnīcas nodaļu būvniecībai, vienlaikus efektīvi izmantojot tur esošās nepabeigtās dzemdību nama ēkas būvelementus. Metu konkurss noslēgsies novembra beigās, un konkursa uzvarētāja darbu paredzēts izmantot kā pamatu jaunās ēkas būvprojekta izstrādei., informē Jelgavas pašvaldībass Sabiedrisko attiecību pārvaldē.



Pēc SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" pasūtījuma jau gada sākumā veikta nepabeigtās dzemdību nama būves ekspertīze. Tās rezultāti apliecināja, ka nepabeigtais būvniecības objekts neatbilst tādām prasībām kā mehāniskā stiprība un stabilitāte un atrodas pirmsavārijas stāvoklī. Tāpēc 25. martā Jelgavas domes sēdē deputāti lēma par ēkas nojaukšanu. Objekta ekspertīzi veica SIA "Cilds", atzinumā norādot, ka "nepabeigtā dzemdību nama karkass kopā ar telpiskās noturības elementiem ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būvei izvirzāmajām būtiskajām prasībām". Pamatojoties uz šo atzinumu, SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" ārkārtas dalībnieku sapulcē 10. martā pieņēma lēmumu par nepabeigtā dzemdību nama nojaukšanu, un to akceptēja arī Jelgavas dome.

Paralēli tam Jelgavas slimnīca apzināja savas vajadzības šīs teritorijas turpmākai attīstībai. "Nepabeigtā būve savulaik celta kā dzemdību nams, taču šobrīd slimnīcai nav nepieciešams tik plašs atsevišķs dzemdību nams. Savukārt mums ir citas akūtas vajadzības, kas jārisina. Nevienā no Zemgales reģiona slimnīcām šobrīd nav infekciju nodaļas – tuvākā atrodas Rīgā, Latvijas Infektoloģijas centrā, jo savulaik paredzētais infektoloģijas profils Dobeles slimnīcā netika attīstīts. Covid-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze apliecina, ka ir vitāli nepieciešams stiprs reģionāls infektoloģijas profila pakalpojuma sniedzējs Zemgales reģionā, kas atslogotu Rīgas slimnīcas un infekciju uzliesmojuma gadījumā neierobežotu reģiona slimnīcu ikdienas darbu," uzsver SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" valdes loceklis Kārlis Smilga.

Paredzēts, ka jaunajai ēkai būs divi stāvi ar kopējo platību ap 2000 kvadrātmetru – ēkas 1. stāvā atrastos Infekcijas slimību nodaļa ar 20 gultasvietām, bet ēkas 2. stāvā – Hronisko pacientu aprūpes nodaļa ar 40 gultasvietām. "Infekciju slimībām ir raksturīgi krasi uzliesmojumi, taču gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija uzlabojas un nav nepieciešamības uzturēt 20 infekcijas profila gultasvietu, projekta risinājums paredz to pārveidi par Hronisko pacientu aprūpes nodaļu ar kopumā 60 gultasvietām, savukārt, ja notiek plaša mēroga epidemioloģisks uzliesmojums, ēku iespējams pārveidot par vienotu infekciju nodaļu ar vismaz 40 gultasvietām," stāsta K.Smilga, turpinot: "Latvijā, tāpat kā daudzās Eiropas valstīs, aizvien lielāks slogs veselības sistēmai ir hroniskās slimības un sabiedrības novecošanās. Tāpēc ir svarīgi, lai hronisko slimību pacienti neatkarīgi no slimības veida saņemtu atbilstošu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu. Taču pašreizējā situācijā slimnīcai nav iespēju nodrošināt aprūpi pacientiem ar hroniskām saslimšanām tādā apjomā, kādā tas būtu nepieciešams. Šādi pacienti vai nu ilgāk tiek medicīniski aprūpēti slimnīcas nodaļās, vai arī tiek izrakstīti no slimnīcas, taču tas neatrisina situāciju, jo pēc laika pacients atkārtoti sauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vai tiek nogādāts atpakaļ slimnīcā."

Metu konkursā pretendentiem ir jāizstrādā piedāvājumi, kas paredz gan esošās ēkas demontāžu un jaunas būvniecību, gan arī teritorijas labiekārtošanu. "Mums ir būtiski racionāli un efektīvi risināt vecās ēkas nojaukšanu, tāpēc arī šī sadaļa ir iekļauta jaunā projekta realizācijā. Aprēķini liecina, ka esošās ēkas atjaunošana būtu nesamērīgi dārga, ņemot vērā tās tehnisko stāvokli un nepieciešamību piemērot ēkas plānojumu mūsdienu ārstniecības iestāžu labiekārtojuma prasībām. Taču mēs vēlamies demontāžas laikā radušos betona būvgružus izmanot pēc iespējas racionāli, piemēram, ceļu vai stāvvietu ierīkošanai, tādējādi samazinot būvdarbu izmaksas. Tāpēc arī demontāžas izstrāde ir iekļauta metu konkursā, gaidot no pretendentiem izdevīgākos piedāvājumus," skaidro K.Smilga.

Jāpiebilst, ka metu konkursā pretendentiem ir jāizstrādā arī teritorijas labiekārtošanas piedāvājums. "Esošie slimnīcas automašīnu stāvlaukumi ar 90 vietām nenodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaitu, un slimnīcas teritorijā auto tiek novietoti tiem neparedzētās vietās, traucējot operatīvā transporta kustību, bojājot zaļo zonu. Tāpēc teritorijā pie jaunbūves paredzam auto stāvlaukuma izbūvi un elektrotransporta uzlādes punkta izveidi," stāsta K.Smilga.

Metu konkursa godalgu fonds ir 15 000. Konkursa uzvarētājs saņems 7000 eiro, 2. vietas ieguvējs – 5000 eiro, bet 3. vietas – 3000 eiro. Pēc metu konkursa uzvarētāja paziņošanas sāksies būvprojekta izstrāde, kas varētu ilgt septiņus mēnešus, bet pēc tam tiks rīkots iepirkums par jaunās ēkas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. Provizoriski slimnīcas jauno nodaļu ēkas būvniecība varētu noslēgties 2024. gadā. "Ēkas būvniecībai paredzam piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus. Projekta nepieciešamība jau ir saskaņota ar Veselības ministriju un atbilst valsts veselības pamatnostādnēm," piebilst K.Smilga.

Foto: Jelgava.lv