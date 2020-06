Mežinieku saimei piepulcējas jaunie nozares profesionāļi (FOTO)

19. jūnijā LLU Aulā augstākās izglītības diplomus ieguva 86 jaunie mežzinātnieki, mežinženieri un kokapstrādes inženieri, kuri absolvēja vienu no senākajām un tradīcijām bagātākajām LLU fakultātēm – Meža fakultāti, vēsta augstskolā.



Atklājot izlaidumu, absolventus uzrunāja Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis: “Ja dzīvē mēs gribam kaut ko sasniegt, līdzīgi kā tas bija ar noslēguma diplomdarbu izstrādi, jāsāk ar mērķa izvirzīšanu. Un pēc tam ir nepieciešams mērķtiecīgs darbs, lai sasniegtu šo mērķi. Šajā brīdī jūs savu izvirzīto mērķi esat sasnieguši, ko apliecina saņemtais diploms. Bet šis ir tas atskaites punkts, kad nepieciešams izvirzīt jaunus mērķus un attiecīgi arī jaunus uzdevumus. Protams, es ceru, ka daļa no jums izvirzīs mērķi – turpināt studijas LLU.” Tāpat viņš augstu novērtēja absolventu atklātību studiju laikā, jo, pateicoties tam, fakultātes vadības komandai ir iespēja pilnveidot studiju procesu un programmas.

Diplomus saņēma pamatstudiju programmās studējošie: 15 absolventi akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Mežzinātne”, 35 absolventi profesionālā bakalaura studiudiju programmā “Mežinženieris” un 19 absolventi profesionālā bakalaura studiju programmā “Kokapstrāde”. Savukārt 15 augstākā līmeņa studiju programmu “Mežzinātne” un divi “Koksnes materiāli un tehnnoloģija”.

Savukārt izlaiduma laikā īpaši tika sveikti absolventi, kuri studiju laikā spējuši studijas apvienot ar kursa vecākā amatu, kā arī pārstāvējuši fakultāti un uzrādījuši augstus sasniegumus sportā. Pateicības un dekāna atzinības rakstus ieguva – Mārtiņš Augusts, Lelde Buķe, Inga Buša un Sigita Timma no maģistra studiju programmas “Mežzinātne”, Kārlis Hermanis Liepa un Madara Maniņa maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas”, Karīna Aleksandrova un Mārtiņš Vanags-Duks no studiju programmas “Mežzinātne”, Kaspars Bilzonis, Elvis Čukurs, Kaspars Igovens, Reinis Nitišs un Arnolds Cerbulis no studiju programmas “Kokapstrāde”, kā arī Rovenai Ločmele un Gunvaldis Vēsmiņš no studiju programmas “Mežinženieris”.

Savukārt Meža fakultātes dekāns aicināja absolventus neapstāties pie sasniegtā, turpināt mācīties, pilnveidoties un darīt darbu, kas tiešām patīk. “Tikai darot to, kas patīk, cilvēks var būt laimīgs un gūt panākumus,” tā Meža fakultātes dekāns L.Sisenis. Turklāt AS “Latvijas Finieris” absolventiem dāvināja divas grāmatas, kurās būs iespēja gūt noderīgas atziņas, kas palīdzēs sasniegt izvirzītos mērķus.

Izlaiduma noslēgumā jaunos nozares profesionāļus sveica un atzinīgus vārdus izteica arī LLU rektore Irina Pilvere: “Šis ir ļoti nozīmīgs laiks, jo 86 absolventi saņēma savus pelnītos diplomus. Man ir patiess prieks, ka izturējāt visus šī semestra izaicinājumus. Jūs pierādījāt, ka esat psiholoģiski noturīgi, spējat tikt galā ar visām grūtībām un izaicinājumiem. Un šīs īpašības ikvienam no jums noderēs ikdienas darbā, jo meža nozare prasa ļoti stiprus un gudrus cilvēkus. Es esmu par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un es ceru, ka universitātē tas tika iemācīts” LLU rektore aicināja vienmēr atcerēties par savu Alma mater, kurā ikviens no absolventiem tiks gaidīts, lai satiktu kursa biedriem un mācībspēkus.

Kopumā Meža fakultāti 2020. gadā absolvējuši 101 students, no kuriem 15 augstākās izglītības diplomus par iegūtu profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā saņēma ziemas izlaidumā janvārī.

Foto: Ruslans Antropovs