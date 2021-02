“Man ir ļoti liels prieks par šo projektu, jo Jelgava bērnu laukumu ir gaidījusi ļoti ilgi”, teic ainavu arhitekte Kristīne Dreija, kura projektējusi Latvijā unikālu rotaļu vietu bērniem, kas top Uzvaras parka teritorijā. Laukuma tapšana tiek finansēta, pateicoties VAS “Latvijas valsts meži” dāvinājumam 500 000 eiro apmērā, kas pasniegts tieši ar mērķi izbūvēt jaunus rotaļu laukumus bērniem. Daļa izmaksu tiks segta arī no pilsētas budžeta. Laukumam gan vēl nav dots nosaukums, tādēļ cerams, ka tā veidošanā varēs piedalīties pilsētas iedzīvotāji.

– Kā radās idejas par šāda netradicionāla rotaļu laukuma izbūvi?

Par Latvijā dizainētu un no Latvijas materiāliem radītu rotaļu laukumu es sapņoju jau ļoti ilgi, un beidzot visas zvaigznes sakrita tā, ka mums izdevās to īstenot tieši Jelgavā. Esmu gandarīta par šo laukumu, kurā iespēja atpūsties un rotaļāties būs bērniem ar lielu vecuma amplitūdu – no viena līdz 12 gadiem.

Pamatā iedvesma ir nākusi no Vācijas, kur es stažējos ainavu arhitektūras uzņēmumā un man bija lieliska iespēja piedalīties bērnu rotaļu laukumu diplomēta dizainera Tīlmana Stačata (Tilman Stachat) radošajos procesos. Vācijā iegūt viņa radītās rotaļu iekārtas savā pilsētā vai ciematā skaitās ļoti prestiži. Mani ārkārtīgi iedvesmoja ideja, ka katrs laukums ir ļoti individuāls un nekad neatkārtojas. Katram ir savs stāsts, kuru veido konkrētā vieta vai kāda cita vērtība. Mūsu gadījumā lielu devumu laukuma tapšanā dod “Latvijas valsts meži”, tādēļ ozolkoks un meža zvēru nosaukumi ir tas, kas nes vēstījumu tālāk.





Foto: Iveta Pavziniuka