Vienā nedēļā iniciatīvas grupai, kas iestājas par autoceļa P95 atjaunošanu visai nolietotajā posmā no Svētes līdz Zaļeniekiem, izdevies savākt 1720 Zaļenieku, Tērvetes, Augstkalnes pagasta iedzīvotāju un citu interesentu parakstus vēstulei satiksmes ministram Tālim Linkaitim.

Vēstulē norādīts, ka saistībā ar 28. aprīlī valdības lemto par papildu līdzekļu piešķiršanu valsts un reģionālajiem autoceļiem seguma atjaunošanai varētu atrasties līdzekļi arī šim 13,8 kilometru garajam P95 posmam no Svētes līdz Zaļeniekiem. Minēts arī tas, ka šis posms jau agrāk bijis iekļauts ceļu labošanas programmā 2018.–2020. gadam, tomēr no tās izņemts ārā. Tādējādi ceļš no Svētes līdz Zaļeniekiem nav pamatīgi labots jau vairāk nekā gadsimta ceturksni.

Ceļa atjaunošanas iniciatīvas grupas vadītājs Jelgavas novada deputāts un Zaļenieku pagasta iedzīvotājs Juris Razživins teic, ka vēstuli bija gatavi parakstīt vēl vairāk atbalstītāju, taču pēc nedēļas parakstu vākšana tika pārtraukta un vēstule nosūtīta adresātam. Parakstu vākšana notika veikalā Zaļenieku pagasta centrā, degvielas uzpildes stacijā Tērvetes pagastā, kā arī apbraukājot lauku mājas.

Zaļenieku pagasta iedzīvotāja dzejnieces Aspazijas dzimto māju “Daukšas” saimniece Madlēna Bratkus uzsver, ka vēstuli ministram parakstīja visa viņas ģimene. “Parakstu vākšanas laikā “Daukšās” bija iebraukusi kāda ekskursantu ģimene no Cēsīm. Kad noskaidroju, ka cēsnieki tālāk dosies uz Tērveti, palūdzu arī viņus iebraukt veikalā Zaļeniekos un parakstīt vēstuli ministram. To viņi arī apsolīja,” stāsta M.Bratkus. Viņa slavē veikala pārdevējas, kas, piedāvājot preci, ieteikušas arī parakstīt vēstuli. Zaļenieku veikala pārdevēja Ērika Razživina “Ziņām” sacīja, ka ne viņai, ne arī kolēģēm Mairai Petrovičai, Lidijai Grīnbergai un Kristīnei Mikitjukai neviens veikala apmeklētājs nav atteicies parakstīt vēstuli.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība