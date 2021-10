Ministru kabinets līdz 15. novembrim atceļ pašvaldības piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas autobusos

Jelgavas Autobusu parks (JAP) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", lai mazinātu Covid-19 izplatību, stingro ierobežojumu laikā, sākot no 22. oktobra, Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā tiek atcelti pašvaldības piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem, kuri norēķiniem par sabiedrisko transportu izmanto Jelgavas skolēna apliecību, senioriem, politiski represētajām personām, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri par braucienu norēķinās ar Jelgavas iedzīvotāja karti. Šajā laikā minētajām personu grupām atlaide netiek piemērota un par braucienu jānorēķinās pilnā apmērā. Maksa par braucienu, uzrādot Jelgavas pilsētas skolēna apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ir 85 centi, neatkarīgi no norēķinu veida – skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.

Ministru kabineta rīkojums nosaka, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, stingro ierobežojumu laikā nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus. Jelgavā pašvaldības braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā tiek piemēroti skolēniem, senioriem, politiski represētajām personām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš norāda, ka pašvaldības braukšanas maksas atvieglojumi minētajām personu grupām netiks piemēroti no 22. oktobra līdz 15. novembrim. Izņēmums ir 1.–3. klašu skolēni, kuriem braukšanas maksas atvieglojumi atcelti līdz 31. oktobrim, jo no 1. novembra viņiem plānots atsākt mācības klātienē. "Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noteikti stingri pārvietošanās ierobežojumi, iedzīvotāji aicināti būtiski samazināt kontaktus un arī pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, to izmantojot tikai neatliekamiem braucieniem. Arī mēs aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un sabiedrisko transportu izmantot tikai tad, ja nav citu iespēju," skaidro G.Dūmiņš. Viņš stāsta, ka visos pilsētas autobusos izvietoti informatīvi ziņojumi, lai pasažierus, kuri saņem pašvaldības braukšanas maksas atvieglojumus, informētu par jauno kārtību. "Piemēram, ja piektdien skolēns par braucienu pilsētas autobusā gribēs norēķināties ar Jelgavas skolēna apliecību, tas nebūs iespējams – karte nedarbosies. Skolēnam par braucienu būs jāveic pilna maksa, maksājot, uzrādot personalizēto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, tie ir 0,85 eiro par braucienu," tā G.Dūmiņš.

Savukārt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk varēs saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Nemainīga paliek kārtība, ka braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem tiks nodrošināti arī valstspilsētu, tostarp Jelgavas, organizētajā sabiedriskajā transportā.

Pasažieriem paliek spēkā obligāta prasība visa brauciena laikā lietot sejas masku.

Foto: no arhīva