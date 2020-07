Miris sirmgalvis, kas ar Covid-19 bija inficējies no ārzemēs pabijuša radinieka

Aizvadītajā diennaktī Latvijā miris vēl viens Covid-19 slimnieks, kurš ar jauno koronavīrusu bija inficējies no ārzemes apmeklējuša radinieka, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Mirusī persona bijusi vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz ar to Latvijā kopumā miruši 32 ar Covid-19 sasirguši cilvēki.

Pēdējo 24 stundu laikā valstī veikti 1473 Covid-19 testi un reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi. Vienā gadījumā cilvēkam Covid-19 atklāts pēc tam, kad viņš ieceļojis no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis virs 25, viens pacients atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis zem 16, bet viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs bijis zem 16.

Tādējādi līdz šim kopumā Latvijā veikti 198 508 Covid-19 izmeklējumi un saslimusi 1231 persona. Kopumā izveseļojušies 1052 Covid-19 pacienti.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Patlaban stacionāros turpina ārstēties četri jaunā koronavīrusa slimnieki, visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīts 191 Covid-19 pacients, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

