Mūžībā aizgājis LU Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzējs Rolands Tjarve

Šodien mūžībā aizgājis Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzējs Rolands Tjarve, aģentūrai LETA apstiprināja Tjarves kolēģe, Latvijas Universitātes emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane.

Lasmane pauž visdziļāko līdzjūtību Tjarves dzīvesbiedrei, mammai, pārējiem tuviniekiem un draugiem, "kuri Rolandam nekad netrūka".

Profesore sacīja, ka Tjarve bijis ļoti labs, sirsnīgs un izpalīdzīgs kolēģis.

LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Komunikācijas studiju nodaļa paziņojumā SZF mājaslapā norādījusi, ka šodienas "rīts nesis ļoti negribētu un bezgala sāpīgu ziņu - cīņā ar smagu slimību zaudējis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes mācībspēks un Multimediju studijas vadītājs Rolands Tjarve".

Komunikācijas studiju nodaļas pārstāvji uzsver, ka Tjarves aiziešana mūžībā ir "neiedomājami nežēlīgs zaudējums" tuviniekiem, studentiem, daudzajiem draugiem un kolēģiem.

Atskatoties uz viņa iesaisti studiju procesā, kolēģi norāda, ka Tjarve LU docētājiem pievienojās 2002.gadā. Viņš pirmkursniekiem pasniedza vairākus ievadkursus komunikācijas zinātnē, otrā un trešā kursa studentiem - kursus par Latvijas mediju vidi un multimediju producēšanu.

"Viņš bija savējais studentu vidū. Viņš necēla augstu pārākuma sienu starp sevi un viņa klausītājiem. Lekcijās viņš dzīvi un ieinteresēti iepazīstināja auditoriju ar komunikācijas un mediju pētniecības pamatiem," teikts nodaļas paziņojumā.

LU SZF 2010.gada rudenī dibinātais studentu medijs "Kivi TV" bija Rolanda Tjarves lolojums un lepnums.

Kolēģi norāda, ka Tjarve bija viens Latvijas Televīzijas organizatoriskiem pārveidotājiem no valsts par sabiedrisko mediju. Viņš iestājies par uzticamu un kvalitatīvu žurnālistiku gan pētniecībā, gan studentu lekcijās un semināros. Tjarves raksti publicēti krājumos "Latvijas Universitātes Raksti", "Agora" un kolektīvajās monogrāfijās "Baltic Media in Transition", "Informācijas vide Latvijā" un "Latvijas mediju vides daudzveidība".

"Tjarve prata nevainojami organizēt atbildīgas diskusijas, radīt to jēgpilnumu, aicinot to dalībniekus domāt un darīt, vadot tās dzīvi un ieinteresēti. Viņam bija arī fotogrāfa un operatora talants, kamera viņa rokās it kā pati atrada cilvēku, lietu un vides labāko vizuālo tēlu," uzsver fakultātes kolēģi.

SZF mācībspēki zaudējuši sirsnīgu un vienmēr palīdzēt gatavu kolēģi, pausts paziņojumā. "Vienmēr atvērts sarunai, vienmēr līdzi dzīvojošs citiem, nesavtīgs un izpalīdzīgs. Pietrūks viņa labestīgās asprātības, patiesuma, ieinteresētības mediju notikumos, demokrātiskas sabiedrības un Latvijas attīstībā," akcentē viņa darba biedri, paužot visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei, tuviniekiem un draugiem.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Tjarve dzimis 1966.gadā. 1991.gadā beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu.

1989.gadā sācis darbu laikrakstā "Vefietis", vēlāk bijis Latvijas Radio programmu vadītājs. 1994.kļuva par Valsts reformu ministrijas preses sekretāru, kā arī strādāja kā toreizējā Ministru prezidenta Māra Gaiļa padomnieks preses sekretārs.

1995.gadā Saeima viņu ievēlēja par Nacionālā radio un televīzijas padomes locekli, savukārt 1998.gadā Tjarve kļuva par Latvijas Televīzijas ģenerāldirektoru, šajā amatā nostrādājot līdz 2002.gadam, kad viņš no amata tika atcelts.

Savas karjeras laikā Tjarve bijis arī lidsabiedrības "airBalitc", Elektronisko sakaru direkcijas padomes loceklis.

Tjarve ilgstoši bijis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas lektors, kā arī ieņēmis Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departamenta mediju direktora amatu.

