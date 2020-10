Nākamgad ugunsdzēsējiem un robežsargiem plānots piegādāt jauna dizaina formas tērpus, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē paziņoja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV).

Iekšlietu ministrijas Saeimas komisijā iesniegtie materiāli liecina, ka plānots nodrošināt konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīvus un mūsdienu prasībām atbilstošus formas tērpus, nodrošinot to funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata pienākumu izpildi.

Kopumā formastērpiem nākamgad ieplānoti seši miljoni eiro.

Jau ziņots, ka no iekšlietu dienestiem patlaban tikai Valsts policija ir saņēmusi pirmās jauna dizaina formastērpu partijas. No 1.augusta Valsts policijas (VP) amatpersonas no patruļpolicijas, satiksmes drošības kontroles un konvoja struktūrvienībām dienesta pienākumus sākušas pildīt jauna dizaina formastērpos.

Ņemot vērā, ka pilnīga formas tērpu nomaiņa jāīsteno līdz 2024.gada 1.jūlijam, turpmāk ikdienā policisti būs redzami gan jaunā dizaina, gan arī vecā dizaina formastērpos.

