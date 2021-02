Nākamo prioritāro grupu vakcināciju pret Covid-19 plāno sākt, iepriekšējās aptverei sasniedzot noteiktu procentu

Secīgu nākamo prioritāro grupu vakcināciju pret Covid-19 plānots sākt, kad iepriekšējās aptvere sasniegusi noteiktu procentu, izriet no Vakcinācijas projekta biroja vadītājas Evas Juhņēvičas sacītā intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes".

Viņa atklāja, ka patlaban eksperti strādā pie šo prioritāro grupu detalizācijas. Rīkoties paredzēts pēc viņu ieteikumiem un norādījumiem.

"Šīs grupas nebūs aizvērtas. Tas nozīmē, ka pie kaut kāda procenta sāks vakcinēt nākamo grupu. Mehānika pēc būtības būs tāda, ka vakcinācija norisināsies pamīšus," viņa skaidroja.

Viņa vēlreiz uzsvēra ģimenes ārstu lomu vakcinācijas procesā, norādot, ka birojs vēlas pārliecināties, lai tiem pietiktu kapacitātes un būtu visa veida atbalsts vakcinācijas veikšanai. Tikšanās ar speciālistiem birojam vēl ir priekšā.

Tāpat Juhņēviča atzina, ka patlaban netiek plānots iedzīvotājiem ļaut izvēlēties, kuru vakcīnu pret Covid-19 saņemt. Tomēr cilvēki varēs izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku.

Kā vēstīts, vadoties pēc iepriekš Veselības ministrijas ziņotā, līdz šim Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 33 825. No tām "Pfizer" un "BioNTech" kopīgi ražotās vakcīnas devas ir 30 225, savukārt līdz šim no ražotāja "Moderna" bija saņemtas 3600 vakcīnas devas.

Līdz svētdienai pirmo vakcīnas devu pret Covid-19 Latvijā bija saņēmuši 17 095 ārsti un ārstniecības iestāžu darbinieki, bet abas potes - 6644 cilvēki.

Līdz svētdienai ar "BioNTech" un "Pfizer" vakcīnām pirmo poti bija saņēmusi 15 901 persona, bet otro - 6644, savukārt "Moderna" vakcīnas saņēmušas 1194 personas, un šim medikamentam līdz šim ir tikusi potēta tikai pirmā deva.

No 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.

Foto: pixabay.com