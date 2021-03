Nakts laikā ūdens līmenis Lielupē pie Jelgavas paaugstinājies par 21 centimetru; izveidojušies vižņi (FOTO)

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) ziņo, ka Lielupē pilsētas teritorijā izveidojušies vižņi un ūdens līmenis pēdējās diennakts laikā paaugstinājies par 61 centimetru, sasniedzot 1,47 metrus. Bet Svētē ūdens līmenis kopš pirmdienas vakara kāpis par pieciem centimetriem, sasniedzot 1,66 metru atzīmi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

POIC vadītājs Gints Reinsons skaidro, ka zemāko vietu applūšanas risks ir tad, ja ūdens līmenis Lielupē paaugstinās līdz 2,60 metriem. "Tādā gadījumā vairākas mājsaimniecības Sieramuižas rajonā, Kalnciema ceļa apkārtnē ir pakļautas applūšanas riskam. Mums ir jābūt gataviem, ka tā var notikt. Trešdien sasaukta Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, lai pārrunātu aktuālo situāciju un pārliecinātos par operatīvo dienestu gatavību un tehnisko nodrošinājumu," stāsta G.Reinsons, gan norādot, ka šobrīd nav novērots straujš ūdens līmeņa kāpums – nakts laikā ūdens līmenis paaugstinājies par 21 centimetru. "Vakar vakarā tika apsekota Lielupe pilsētā un kaimiņu novados, un dažās vietās ledus vispār vairs nav – tas ir izkusis. Bet lielākie vižņi novēroti Plāņos, kur tie ir visas upes platumā vairāku simtu metru garumā. Tāpat ir vietas, kur ledus Lielupē vispār nav sakustējies. Nav zināms, kurā brīdī ledus masa no Plāņiem virzīsies uz Jelgavu," stāsta G.Reinsons. Šorīt arī Jelgavā no dzelzceļa tilta līdz jahtklubam Lielupē novērojami vižņi. "Latvijas Ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka ūdens līmenis Lielupē Jelgavā visvairāk palielināsies laika posmā no 3. līdz 8. martam," stāsta G.Reinsons.

Strauji ūdens līmenis paaugstinājies Svētē, sasniedzot 1,66 metrus, un kāpums diennakts laikā ir 59 centimetri. "Tas ir Jelgavas "vājais posms". Applūšanas dēļ šobrīd ir slēgts Miezītes ceļa posms no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, tāpat applūduši atsevišķi īpašumi Miezītes ceļa un Būriņu ceļa apkaimē," stāsta G.Reinsons, piebilstot, ka pa iedzīvotāju atbalsta tālruni saņemti vairāki zvani no iedzīvotājiem Bāra ceļā, kur viņi ziņojuši par applūšanu. Ar iedzīvotājiem izrunāta aktuālā situācija, kā arī kārtība, kā rīkoties, ja nepieciešama evakuēšanās. "Svētes upes apkārtnes zemākās vietas pavasara palos applūst teju katru gadu, tiklīdz ūdens līmenis sasniedz 1,20 metru atzīmi," piebilst G.Reinsons.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka daļēji applūdis arī Bāra ceļš, un gājēji aicināti būt uzmanīgiem. Lai regulētu ūdens līmeni, kas no Svētes ieplūst Svētes palienes pļavās, "Pilsētsaimniecības" inženieri vakar un aizvadītajā naktī regulēja vārstus uz jaunā Būriņu ceļa tilta.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība