Nedaudz samazinājies stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Pirmdien Latvijas slimnīcās ievietoti 60 Covid-19 pacienti, tostarp četri pārvesti, bet kopējais pacientu skaits samazinājies no 813 svētdienā līdz 767 pirmdienā, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

No visiem patlaban stacionētajiem Covid-19 pacientiem 683 jeb par 47 mazāk nekā dienu iepriekš ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 84 jeb par vienu pacientu vairāk ir ar smagu slimības gaitu.

Aizvadītās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 100 pacienti, tai skaitā četri pārvesti, bet kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīti 8824 šo slimību pārslimojuši cilvēki.

Jau ziņots, ka pirmdien pirmo reizi nepilnu piecu mēnešu laikā pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir bijis mazāks par 4%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 15 633 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo gadījumu īpatsvars datēts ar 22.oktobri, kad tas bija 2,9%.

SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 472 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par sešu ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 90 997, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1705. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 447,4.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 8535 personām.

