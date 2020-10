Nedēļas nogalē Jelgavā asfaltēs Kalnciema ceļa posmus

Pie labvēlīgiem laikapstākļiem 16. un 17. oktobrī Jelgavā plānoti asfaltēšanas darbi Kalnciema ceļa posmos. Veicot asfaltēšanas darbus, satiksmi 16. oktobrī pa vienu braukšanas joslu organizēs satiksmes regulētāji, savukārt 17. oktobrī satiksmi regulēs ar pagaidu luksoforiem.

16. oktobrī asfaltēšanas darbi plānoti no Rīgas ielas līdz Vecajam ceļam, bet 17. oktobrī posmos no Vecā ceļa līdz Avotu ielai un no Robežu līdz Lielupes ielai.

Asfaltēšana plānota realizējot projektu "Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmā no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei, Jelgavā" un SIA "Jelgavas ūdens" pārraudzībā esošo projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

