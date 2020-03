Negodprātīga klienta dēļ līdz darba dienas beigām slēdz bankas “Citadele” filiāli Jelgavā

Rūpēs par darbiniekiem un klientiem, no pulksten 16 un līdz filiāles slēgšanai banka “Citadele” šodien pārtrauca klientu apkalpošanu Jelgavas filiālē. Ņemot vērā, ka uz filiāli bija ieradies klients, kurš klātienē informēja par atlidošanu no Tenerifes, Jelgavas filiāle tika operatīvi slēgta dezinfekcijas pasākumu veikšanai un Covid-19 izplatības ierobežošanai, informē AS “Citadele banka” korporatīvās komunikācijas vadītāja Kristīne Mennika.

Filiāles darbība atsāksies rīt, 27. martā, pulksten 8.30 un turpinās strādāt pēc iepriekšējā pieraksta.

Jelgavas filiāles īslaicīgā slēgšana neietekmē kopējo bankas pakalpojumu izmantošanu - maksājumu kartes, bankomāti, maksājumu termināļi, pārskaitījumi u.c. bankas pakalpojumi strādā kā ierasts.

Banka aicina klientus ievērot noteiktos drošības pasākumus un neapmeklēt banku klātienē, ja pēdējo 14 dienu laikā klients ir ieradies no ārvalstīm. Lai nodrošinātu darbinieku un citu apmeklētāju drošību, filiāles darbinieki par pārkāpumiem ziņos atbildīgajām iestādēm.

Banka atgādina, ka, lai gan saslimt ar Covid-19 var ikviens, nopietnākas sekas var būt gados veciem cilvēkiem, personām ar novājinātu imunitāti un hroniskām saslimšanām. “Tā kā bieži tieši vecāka gada gājuma cilvēki maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veic klātienē filiālēs, mēs esam atraduši risinājumu, lai seniorus pasargātu no inficēšanās riska. Ārkārtējās situācijas laikā viena rēķina apmaksa telefoniski maksās vien 0,38 eiro,” uzsver bankas pārstāve.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāzvana uz klientu atbalsta centru 6701 0000. Pārējiem atgādinām, ka rēķinus ātri, ērti un vienkārši var apmaksāt internetbankā vai mobilajā lietotnē, kur visu diennakti pieejami arī zibmaksājumi – situācijām, kad pārskaitījums nevar gaidīt.

Šobrīd visas filiāles strādā pēc iepriekšējā pieraksta. Lai pieteiktos klātienes apkalpošanai, nepieciešams zvanīt uz numuru +371 67010000. Sarunas laikā “Citadeles” konsultants noskaidros, vai klientam nepieciešamā pakalpojuma izpildi nav iespējams veikt attālināti. Gadījumā, kad secināsim, ka nepieciešama klātienes vizīte, tiks veikts pieraksts vēlamajā filiālē.

Klientiem būs jāaizpilda anketa, kas apliecina, ka:

1) neesat bijis ārpus valsts pēdējo 14 dienu laikā;

2) jums nav bijis kontakts ar Covid-19 pacientu vai tā apkārtējiem cilvēkiem;

3) jūs jūtaties labi – nav slimības pazīmju.

