Nevienam no "Covid-19" inficētajiem Latvijā nav smagu saslimšanas simptomu

Nevienam no "Covid-19" vīrusa inficētajiem Latvijas iedzīvotājiem nav smagu saslimšanas simptomu, pirmdien pēc Krīzes vadības padomes sēdes žurnālistiem paziņoja premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Politiķis norādīja, ka visi seši Latvijā konstatētie inficēšanās gadījumi nākuši no Itālijas, un joprojām nav neviens gadījums, kad būtu notikusi slimības transmisija starp cilvēkiem Latvijas robežās.

Premjers uzskata, ka minētais liecina, ka Latvijā ieviestā sistēma cīņai pret iespējamu vīrusa izplatību strādā veiksmīgi, līdz ar to tā pagaidām manīta netiks.

"Katra cilvēka individuālā atbildība ir sekot līdz noteiktajiem drošības pasākumiem," piebilda Kariņš.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs aģentūrai LETA pastāstīja, ka diviem no sešiem "Covid-19" pacientiem Latvijā ir novērojama simptomu mazināšanās, un tikai trīs gadījumos notikusi īslaicīga pacientu stacionēšana.

Skaidrojot lēmumu vieglāk sasirgušos ārstēt mājās, Perevoščikovs mierināja, norādot, ka "pasaules prakse pierāda, ka slimība norit vieglā formā un ir iespēja ārstēties mājās". Pēc SPKC eksperta teiktā, Itālijā aptuveni puse saslimušo ārstējas mājās.

"Galvenais uzdevums ir nepārslogot veselības aprūpes sistēmu un neierobežot tās kapacitāti ārstēt smagus saslimšanas gadījumus," uzsvēra Perevoščikovs.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) aicināja iedzīvotājus būt atbildīgiem. "Galvenais ir domāt par savu individuālo atbildību un sekot līdzi iestāžu sniegtajai informācijai," klāstīja ministre un norādīja, ka "šis ir laiks, kad mūsu pašu darbība var ietekmēt mūsu tuvākos".

Attiecībā uz Ziemeļitālijā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru atgriešanās, pēc nesena Ārlietu ministrijas (ĀM) paziņojuma var aizkavēties, Kariņš pavēstīja, ka "jebkurā gadījumā ĀM un Satiksmes ministrija runā viena ar otru (..) un tiek domāts arī par dažādiem gadījumiem".

Šobrīd arī turpinās reisi no Romas, bet Kariņš uzsvēra, ka "mūsu interese ir - ja atgriežas kāds no skartā reģiona, lai mēs zinātu, ka viņi ir atgriezušies". Tādējādi premjers mudināja iedzīvotājus neslēpt faktu, ka kāds ir atgriezies no minētajām teritorijām. "Tagad nav tā reize, kad slēpties," uzsvēra Kariņš.

"SPKC un Veselības ministrija no pirmās dienas ir uzsvērusi, ka arī Latvijas iedzīvotāju pienākums ir ievērot vietējo institūciju un varas iestāžu ieteikumus. Ja pilsonis atrodas karantīnas zonā, tad viņam arī ir jāpakļaujas šim regulējumam," skaidroja veselības ministre.

"Žēl, bet šī situācija iezīmē, ka visus riskus, gan indivīdam, gan uzņēmējiem, neviena pasaules valsts nevarēs nosegt - un tur ir tā savas atbildības un izvēļu samērošana ar iespējamajiem zaudējumiem," sacīja Viņķele.

Jau ziņots, ka kopējais ar "Covid-19" saslimušo skaits Latvijā ir sasniedzis sešus cilvēkus. Perevoščikovs iepriekš bija informējis, pēdējie pieci saslimušie ir vienas grupas tūristi, kuri inficējušies Itālijā. Visi pieci gadījumi saistīti ar ceļojumu uz kūrortu Červinjā, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas.

Latvijā īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums -, ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies ārstniecības personas, kas paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

Tāpat arī, lai ierobežotu "Covid-19" izplatīšanos bērnu vidū, bērniem, kas atgriezušies no vīrusa skartajām teritorijām, kurām noteikti īpašie piesardzības pasākumi, tiek rekomendēta pašizolācija mājās. Šiem bērniem tiks piemērots kontaktpersonas status un noteikta karantīna mājās, tādējādi par bērnu līdz 14 gadu vecumam ārsts var izsniegt darbnespējas lapu atbilstoši šobrīd spēkā esošajai kārtībai.

VM atgādina, ka šajos gadījumos darbnespējas lapas izsniegšana bērna vecākiem notiek bez bērna apskates, pamatojoties uz vecāku sniegto informāciju par teritoriju, kurā bērns ir uzturējies pēdējo 14 dienu laikā.

Tāpat ņemot vērā to, ka bērniem ir sliktākas personīgās higiēnas, tai skaitā roku mazgāšanas iemaņas, kā rezultātā "Covid-19" var izplatīties daudz straujāk tieši bērnu kolektīvos, tā rezultātā pastāv risks inficēt ģimenē dzīvojošos seniorus.

Atbilstoši PVO sniegtajai informācijai, apmēram vienam no katriem sešiem cilvēkiem, kuri inficējas, "Covid-19" slimības gaita ir smaga, kas izpaužas ar dažādiem smagiem veselības traucējumiem, kā rezultātā var arī iestāties nāve. Gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir tādas veselības problēmas kā paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi vai diabēts, ir lielāka iespēja saslimt ar smagu slimības formu.

