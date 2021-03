No 1. aprīļa mainīsies Jelgavas pilsētas autobusu kustības saraksts

"Jelgavas autobusu parks", daudz ātrāk nekā sākotnēji paredzēts, ir ieviesis izmaiņas pilsētas autobusu kustības sarakstā un no 1. aprīļa tie kursēs pēc jauna grafika, salāgojot ar izmaiņām vilcienu kursēšanas grafikā. Pēc tam, kad AS "Pasažieru vilciens" 16. martā negaidīti paziņoja, ka saistībā ar "RailBaltica" būvniecību Rīgas centrālajā stacijā jau 28. martā slēgs četrus ceļus un mainīs pilnīgi visu vilcienu kustību sarakstu arī maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga, "Jelgavas autobusu parks" nekavējoties uzsāka darbu, lai pēc iespējas ātrāk mainītu arī pilsētas autobusu kustības grafiku, salāgojot to ar plašajām izmaiņām. Tik īsā laika periodā esam paveikuši ļoti apjomīgu un komplicētu darbu, lai neērtības mūsu pasažieri izjustu pēc iespējas īsāku brīdi. Šobrīd paredzam, ka jau 1. aprīlī pilsētas autobusi sāks kursēt pēc jaunā grafika. Tas nozīmē, ka pasažieriem, kuri ar pilsētas autobusu devās uz vilcienu, zināmas neērtības būs četras dienas – no 28. līdz 31. martam. Aicinām pasažierus rūpīgi iepazīties ar jauno vilcienu kursēšanas grafiku, bet no 1. aprīļa – ar izmaiņām pilsētas autobusu kustības grafikā," uzsver SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) valdes loceklis Gints Burks.

Paredzēts, ka brīvdienās jau visas izmaiņas būs iekļautas pilsētas maršruta tīklu programmā. Savukārt līdz 31. martam uzņēmums plāno nomainīt arī ap 800 plāksnēm ar autobusu sarakstiem, kas izvietotas autobusu pieturvietās pilsētā. "Tas nozīmē, ka jau 1. aprīlī pilsētas autobusi varēs sākt kursēt pēc jaunā grafika, kas būs pieejams, gan mūsu mājaslapā: www.jap.lv, gan autobusu pieturvietās," aicinot pasažierus būt vērīgiem un iepazīties ar izmaiņām, uzsver G.Burks.

Sākotnēji JAP prognozēja, ka maršrutu pārplānošana varētu prasīt ilgāku laiku, jo pilsētas sabiedriskais transports jāsalāgo ne tikai ar 26 vilcienu kustības grafiku, bet arī ar vairākiem desmitiem starppilsētu autobusu, vienlaikus ņemot vērā arī jelgavnieku braukšanas paradumus, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Pasažieru vilciens" informē, ka ar vilcienu pamatsarakstu, kas stājies spēkā 28. martā, iespējams iepazīties "Pasažieru vilciena" mājaslapas sadaļā "Informācija pasažieriem – Vilcienu kopējais pamatsaraksts". Paredzēts, ka no 28. marta elektrovilcieni uz un no Jelgavas darba dienu rīta un vakara stundās kursēs ar regularitāti reizi pusstundā, pārējā laikā – reizi stundā. Un elektrovilcieni uz Jelgavu no Rīgas Centrālās stacijas turpmāk aties no 1. vai 5. ceļa.

Foto: no arhīva