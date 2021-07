No 1. augusta izmaiņas autobusu maršrutos no Jelgavas uz Saldu un Liepāju

Stiprinot vilciena lomu sabiedriskā transporta sistēmā un izvērtējot pasažieru skaitu autobusos, no 1. augusta tiks slēgts maršruts Nr.7931 Rīga-Jelgava-Saldus un Nr.7928 Rīga-Jelgava-Liepāja. Nodrošinot pasažieriem iespēju nokļūt no Saldus Jelgavā un otrādi, tiks atklāts jauns maršruts Nr.7012 Jelgava-Saldus, informē VSIA "Autotransporta direkcija".

Jaunatklātais maršruts būs pieskaņots vilcienu kursēšanas grafikam Jelgavā, lai pasažieri varētu pārsēsties no autobusa vilcienā un turpināt ceļu līdz Rīgai un otrādi.

Savukārt, lai pasažieri no Rīgas līdz Saldum un otrādi varētu nokļūt nebraucot caur Jelgavu, pasažieri varēs braukt maršrutā Rīga–Liepāja.

Autobuss maršrutā Nr.7012 Jelgava-Saldus no Saldus autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks pulksten 7.20, 9.50 un 13.50, bet no pieturas Jelgavas stacija - pulksten 6.28, 12.30 un 17.27. Autobuss no pieturas Jelgavas stacija katru dienu izbrauks pulksten 14.30 un no Saldus autoostas – pulksten 17.20.

Foto: no arhīva