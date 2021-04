No 1. maija Jelgavas tirgus strādās katru dienu

Sākoties stādu sezonai, no 1. maija Jelgavas tirgus būs atvērts katru dienu, tostarp svētku dienās – 1. un 4. maijā. Tirgus strādās ierastajā darba laikā, taču pirmdienās nestrādās tā gaļas paviljons. Jāņem vērā, ka arī tirgū gan pārdevējiem, gan pircējiem jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī jāievēro citas drošības prasības, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



“Stādu sezona ir sākusies – tirgotāju katru dienu kļūst arvien vairāk, un stādus vajag apkopt un laistīt katru dienu, līdz ar to no 1. maija līdz septembrim tirgus būs atvērts katru dienu,” skaidro Jelgavas tirgus direktors Andris Vaišļa. Tirgus strādās arī brīvdienās un svētku dienās, un pircējiem tas būs atvērts no pulksten 8 līdz 15. Tas attiecas kā uz pārtikas tirgu un stādu tirgu, tā arī uz rūpniecības preču tirgu. Izņēmums ir gaļas paviljons, kas nestrādās pirmdienās, taču pārējā laikā arī tas būs atvērts pircējiem.

Apmeklētājiem jāatceras, ka tirgū, tāpat kā citās publiskās vietās, jāievēro divu metru distance citam no cita un obligāti jālieto sejas maska. Jelgavas tirgus direktors piebilst, ka epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu tirgū kontrolē arī Pašvaldības policija.

Foto: no arhīva