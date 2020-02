No 1. marta gaidāmas izmaiņas maršrutā Jelgava – Tukums

No 2020. gada 1. marta vairākos maršruta Jelgava –Tukums reisos mainīsies to izpildes laiks. Tādējādi autobusa braukšanas ilgums vairākos reisos ar vienādu attālumu būs līdzīgs, informē Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pārstāve Lilita Pelčere.



Autobuss, kas no Jelgavas autoostas katru dienu izbrauc pulksten 17.55 un no Tukuma autoostas – pulksten 19.25, turpmāk galapunktā pienāks attiecīgi plkst.19.10 un 20.35 (līdz šim pienāca attiecīgi pulksten 19.15 un 20.45). Tāpat reiss, kas Tukuma autoostā no piektdienas līdz svētdienai tiek uzsākts pulksten 13.05, galapunktā tiks noslēgts pulksten 14.20 (līdz šim tika noslēgts pulksten 14.35). Savukārt autobusam, kas no Jelgavas autoostas no piektdienas līdz svētdienai izbrauc pulksten 11, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās (pienākšanas laiks galapunktā netiks mainīts).

Foto: no arhīva