Visas Jelgavā esošās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) struktūrvienības no 1. novembra atradīsies vienā ēkā – Atmodas ielā 19. Uz Zemgales darījumu centra ēku Atmodas ielā 19 pārcelsies gan VID Klientu apkalpošanas centrs no Lielās ielas 6, gan administrācija no Mātera ielas 57, gan Jelgavas muitas kontroles punkts 0512 no Stacijas ielas 1, informē VID.

Līdz 29. oktobrim Jelgavas muitas kontroles punktā muitas klienti tiks apkalpoti pašreizējā adresē Stacijas ielā 1, bet no 1. novembra – jaunajā adresē Atmodas ielā 19. Jāpiebilst, ka sestdienās un svētdienās šis muitas kontroles punkts nestrādā.

Muitošanai pakļauto preču uzrādīšanas vieta Jelgavas muitas kontroles punkta amatpersonām netiks mainīta – arī turpmāk muitas nodrošinājumu uzlikšana kravām vai to kontrole tiks veikta transportlīdzekļu stāvlaukumā, kas atrodas Bauskas ielā 7J, Jelgavā.

Jelgavas muitas kontroles punkta tālruņa numurs saglabāsies līdzšinējais – 67124042.

Informācija par visiem VID muitas kontroles punktiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā "Muita/Muitas kontroles un robežkontroles punkti". Konsultācijas muitas jomā var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 (sarunas tēma "Muita") vai uzdodot jautājumu rakstiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā "Sarakste ar VID" (kategorija "Konsultācijas muitas jomā").

Attiecībā uz klientu apkalpošanu VID atgādina, ka saskaņā ar valstī noteiktajiem stingrajiem ierobežojumiem, līdz 15. novembrim klātienes klientu apkalpošana nenotiek, izņemot muitas kontroles punktus.

Visus VID pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID". Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

VID aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Savukārt aktuālo informāciju par VID pakalpojumu pieejamību var iegūt VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv un sociālajās platformās.

Foto: facebook.com/ZemgalesDarijumuCentrs