No 20. maija Jelgavā var pieteikties vasaras nometnēm

Skolēnu vasaras brīvlaikā, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, arī šogad jaunrades nams "Junda" rīkos vasaras nometnes bērniem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem. No 7. jūnija līdz 20. augustam plānota ikgadējā nometne "Lediņos", un pirmo reizi dienas nometnes tiks rīkotas arī jaunrades nama telpās Zemgales prospektā 7. Dienas nometņu norise būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī un konkrētajā laika periodā spēkā esošajiem ierobežojumiem, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pieteikt bērnu nometnēm var vecāki vai likumiskie pārstāvji no 20. maija pulksten 12. Pieteikšanās norisināsies elektroniski, aizpildot pieteikumu, kas tiks publicēts mājaslapā www.junda.lv, sadaļā "Nometnes 2021", un jaunrades nama "Facebook" lapā. Vienu bērnu varēs pieteikt vienai nedēļas nometnei, un vietu skaits ir ierobežots.

Visu vasaru gaidīs "Lediņi"

Desmit nedēļas, no 7. jūnija līdz 20. augustam, izņemot Līgo nedēļu, bērnus vecumā no septiņiem līdz 11 gadiem gaidīs nometne "Lediņos", kurai šogad dots nosaukums ""Lediņos" apkārt zemeslodei". Jaunrades nama "Junda" direktore Ilze Jaunzeme stāsta, ka arī šogad nometne tiks organizēta, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Tas neietekmēs bērniem pieejamās ikdienas aktivitātes, bet gan nometnes organizāciju, proti, tiks uzņemti tikai 30 bērni nedēļā. "Plānojam, ka katra nometnes diena sāksies pulksten deviņos, ar organizētu transportu izbraucot no Jelgavas, Zemgales prospekta 7, un mērojot ceļu uz "Lediņiem", bet vakarā bērni tiks atvesti atpakaļ. Nometnes dienaskārtībā rīta cēlienā tiks ietvertas četras nodarbības pie "Jundas" pedagogiem, piemēram, radoša darbošanās ar mālu, papīru, gleznošanu dabā, sportošanu, deju soļu apguvi. Vasaras apstākļos tiks nodrošinātas arī baseina nodarbības. Pēcpusdienā notiks lielā un mazā aktivitāte, kas tiks pakārtotas nometnes nosaukumam ""Lediņos" apkārt zemeslodei"," skaidro I.Jaunzeme.

Paredzēts, ka visas vasaras garumā nometnē paviesosies aptuveni 300 bērnu. Dalības maksa vienam bērnam ir 30 eiro dienā, bet Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem tiek piemērots atbrīvojums no pakalpojuma maksas 70 procentu apmērā.

Jaunas tematiskās nometnes tepat, Jelgavā

"Šogad pirmoreiz vasarā izmantosim savas jaunās telpas Zemgales prospektā 7, rīkojot divas līdz šim nebijušas tematiskās dienas nometnes bērniem vecumā no deviņiem līdz 12 gadiem. No 14. līdz 18. jūnijam norisināsies mākslas jomas dienas nometne "Nāc radīt!", bet no 5. līdz 9. jūlijam tiks rīkota tehniskās jaunrades dienas nometne "Nāc darboties!'. Tās būs izmēģinājums citādākam dienas nometnes formātam, un katra tematiskā nometne norisināsies vienu nedēļu, uzņemot 30 dalībniekus," informē I.Jaunzeme.

Dienas nometnē "Nāc radīt!" bērni jaunrades nama pedagogu pavadībā darbosies keramikas darbnīcā, muzicēs un izgatavos savus mūzikas instrumentus, radīs dabas gleznas, gaidot Līgo, apgūs saulgriežu dziesmas, dejas un rotaļas un aizvadīs citas aktivitātes.

Savukārt nometnes "Nāc darboties!" laikā dalībnieki gūs ieskatu dažādās tehniskajās jomās, tostarp koka automodeļu radīšanā, programmēšanā, izmantojot "Arduino" un "Lego WeDo" programmu iespējas, trases automodelismā, skicēšanā, konstruēšanā un darbā ar 3D pildspalvu. Abās dienas nometnēs Zemgales prospektā tiks organizēts arī brīvais laiks, taču jāpiebilst, ka dienā būs trīs dažādas nodarbības, kurās nometnes dalībniekam būs aktīvi jāpiedalās. Abās tematiskajās nometnēs tiks nodrošinātas arī pusdienas un launags.

Dalības maksa katrā dienas nometnē vienam dalībniekam ir 12 eiro dienā, bet Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem tiek piemērots atbrīvojums no pakalpojuma maksas 50 procentu apmērā.

Ierobežojumi spēkā arī nometnēs

Nometnes tiks organizētas, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās nometņu rīkošanas vadlīnijas un Ministru kabineta noteikumus. "Lediņu" nometnes vadītāja Juta Irbe informē, ka, ievērojot dalībnieku skaitu, bērni tiks sadalīti grupās, kas visu nedēļu radošās aktivitātēs pavadīs laiku kopā, vienlaikus ievērojot distancēšanās prasības un visus spēkā esošos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Tāpat pastiprināti tiks dezinficētas virsmas un nometnes inventārs, kā arī dezinfekcijas līdzeklis būs pieejams visiem nometnes dalībniekiem. Šīs prasības un noteikumi attiecas arī uz nometnēm Zemgales prospektā.

J.Irbe uzsver: jau otro gadu vienā nedēļā uzņemto dalībnieku skaits ir krietni mazāks, taču tas ļauj veltīt vairāk laika katram bērnam, stiprinot saikni starp nometnes dalībniekiem un pedagogiem. Vairāk laika, kas tiek veltīts katram bērnam, atsver arī to, ka viens dalībnieks nometnē var pavadīt tikai nedēļu.

Par vasaras nometņu norises kārtību Latvijā šovasar arvien lemj atbildīgās institūcijas. 20. maijā tiks atvērta pieteikšanās visām jaunrades nama "Junda" nometnēm, bet par to norisi apstiprinātie dalībnieki tiks informēti personīgi. Aktualitātes par nometņu rīkošanas kārtību pieejamas arī vietnē nometnes.gov.lv.

Foto: no arhīva