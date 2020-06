No 2021.gada vēlēšanu iecirkņi iepriekšējā balsošanā pašvaldību vēlēšanās strādās ilgāk

No 2021.gada vēlēšanu iecirkņi iepriekšējā balsošanā pašvaldību vēlēšanās būs atvērti ilgāk, paredz šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi pašvaldību vēlēšanu likumā.



Kā informē parlamenta Preses dienestā, līdzšinējā pirmā iepriekšējās balsošanas diena trešdienā pārcelta uz pirmdienu, kad vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten16 līdz pulksten 20. Savukārt ceturtdienā iecirkņu darba laiks būs no pulksten 9 līdz pulksten 16, bet piektdienā – no pulksten 13 līdz pulksten 20.

Iecirkņu darba laika pagarināšana ļaus nodrošināt plašākas iespējas vēlētājiem piedalīties vēlēšanās, tostarp nobalsot arī tiem, kuriem vēlēšanu dienā jāstrādā vai kuri būs devušies ārpus Latvijas, pauž par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs (AP).

Tāpat ar grozījumiem noteikts, ka, iesniedzot kandidātu sarakstus, drošības nauda jāiemaksā par katru ievēlējamo deputātu. Iepriekš drošības naudu maksāja par kandidātu sarakstu atkarībā no iedzīvotāju skaita attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par katru vēlēšanām pieteikto kandidātu būs jāmaksā 15 eiro, un tas attieksies arī uz Rīgas domes vēlēšanām pieteiktajiem kandidātiem.

Likuma grozījumi arī noteic pašvaldības domē ievēlējamo deputātu skaitu. Pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir līdz 30 000 iedzīvotāju, plānots ievēlēt 15 deputātus, bet pašvaldībā, kurā iedzīvotāju skaits ir no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju, – 19 deputātus. Savukārt pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēti vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju, paredzēts ievēlēt 23 deputātus.

Likums grozīts, ņemot vērā, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas pašvaldību skaits būtiski samazināsies - līdzšinējo 119 pašvaldību vietā pēc pašvaldību vēlēšanām, kas plānotas nākamgad, Latvijā būs 42 vietējās pašvaldības. Jaunajās pašvaldībās paredzēts tāds deputātu skaits, kas atbilstu gan teritorijas lielumam, gan nodrošinātu optimālu politisko spēku īpatsvaru, lai pašvaldības varētu efektīvi pieņemt lēmumus savu funkciju realizēšanai, teikts grozījumu anotācijā.

Ar grozījumiem atbilstoši Saeimā pieņemtajam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam precizēta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma terminoloģija, tostarp arī mainīts likuma nosaukums. Turpmāk tas būs Pašvaldības domes vēlēšanu likums.

Galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma arī saistītus grozījumus pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu likumā.

Likuma grozījumi stāsies spēkā 2021.gada 15.janvārī.

Foto: no arhīva