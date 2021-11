No 22. novembra autobusu maršrutā Jelgava–Lielsesava tiks atklāti divi reisi

Atsaucoties pasažieru ierosinājumiem, no šā gada 22. novembra autobusu maršrutā Nr.6775 Jelgava–Lielsesava tiks atklāti divi jauni reisi. Autobuss no Jelgavas autoostas darbadienās izbrauks pulksten 6.40 un no pieturas Raiņi – pulksten 7.10, informē VSIA “Autotransporta direkcija”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Foto: no arhīva