No 26. oktobra Senioru universitāte Jelgavā pāriet uz mācībām attālināti

Teju mēnesi Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) Jelgavā otro mācību gadu aizvada Senioru universitāte, kurā katru pirmdienu seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām apgūst tādas prasmes kā valodas, finanšu pratība, radošums un citas. Ņemot vērā stingrākus ierobežojumus izglītības procesa organizēšanai, pieņemts lēmums no 26. oktobra Senioru universitātes nodarbības turpināt attālināti, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Šobrīd universitātē ir brīvlaiks, bet no nākamās nedēļas, 26. oktobra, pāriesim uz nodarbībām attālināti. Tas, protams, ir izaicinājums senioriem, kuri labprātāk mācītos klātienē, taču nodrošināsim lai visi apmācāmie varētu pilnvērtīgi turpināt mācības. Daļa mūsu dalībnieku turpina apmeklēt nodarbības no pirmā Senioru universitātes gada, tāpēc viņi jau ir pieraduši strādāt ar datoru, taču nodrošinām arī instruktāžu. Gadījumos, ja kādam no mūsu dalībniekiem ir pavisam grūti, nodrošinām tehniku un palīdzību Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās," skaidro SIP speciāliste Sņežana Zenovjeva.

Senioru universitātes kustība Latvijā sākta 2019. gada jūlijā, balstoties uz Portugāles senioru universitāšu sadarbības tīkla asociācijas jeb RUTIS nodarbību konceptu, kura pamatā visā pasaulē tiek nodrošinātas mācības kopumā 60 000 senioru. Arī Latvijas senioru universitāte ir šīs asociācijas biedrs, kas nozīmē, ka Latvijas senioru apmācībās tiek izmantota kopš 2005. gada uzkrāta starptautiska pieredze šīs sabiedrības grupas izglītošanā.

Jelgavā mācības notiek kopš 2019. gada oktobra un to pirmo gadu sekmīgi noslēdza divas apmācāmo grupas ar 44 dalībniekiem, no kuriem vairāk nekā puse saņēma Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu. S.Zenovjeva piebilst, ka attālināto mācību organizēšanā lieti noderējusi pirmā gada pieredze, kuras laikā bijis nepieciešams ātri pielāgoties attālinātā darba prasībām. Darba organizācija pavasarī noritējusi veiksmīgi, un to novērtējuši arī Portugāles senioru universitāšu sadarbības tīkla asociācijas pārstāvji.

