No 28.decembra Jelgavas 8.pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems pasta centrs “Jelgava”

Izvērtējot pasta pakalpojumu izmantošanas tendences, darba apjomu un pasta nodaļu skaitu Jelgavā, no šā gada 28.decembra Jelgavas 8.pasta nodaļas Tērvetes ielā 67b funkcijas klientu apkalpošanā pārņems pasta centrs “Jelgava” Katoļu ielā 2b, tāpat kā līdz šim, nodrošinot Jelgavas iedzīvotājiem visu pasta pakalpojumu pieejamību, informē VAS “Latvijas pasts” vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Jelgavas iedzīvotāji, kuru adrešu indekss ir LV-3008 vai LV-3010, turpmāk sūtījumus varēs saņemt pasta centrā “Jelgava” Katoļu ielā 2b. Sūtījumu saņemšanai klienti var izmantot arī “Latvijas pasta” pakomātu vai “Circle K” degvielas uzpildes stacijas, bet citus pasta pakalpojumus iespējams saņemt jebkurā citā pasta nodaļā. Jelgavas 8.pasta nodaļas apkalpojamās teritorijas klientiem pasta indeksi paliek nemainīgi – LV-3008 vai LV-3010.

Jelgavas 8.pasta nodaļas Tērvetes ielā 67b pakalpojumu pieprasījuma analīze liecina, ka nodaļas darbība ir nerentabla, veidojot ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 7000 eiro apmērā. Tāpēc, izvērtējot pasta nodaļas atrašanās vietu un izdevīgākos pasta pakalpojumu sniegšanas risinājumus, pieņemts lēmums no 2020.gada 28.decembra pasta pakalpojumu sniegšanu minētās pasta nodaļas teritorijā nodot pasta centram “Jelgava” Katoļu ielā 2b.

VAS “Latvijas pasts” norāda, ka pasta centram “Jelgava” ir klientiem ērtāks darbalaiks, jo tas strādā pirmdienās–piektdienās no pulksten 8 līdz 19 un sestdienās no pulksten 9 līdz 13, tādējādi nodrošinot sūtījumu ērtu saņemšanu strādājošajiem klientiem. Savukārt citus pasta pakalpojumus iespējams saņemt jebkurā citā pasta nodaļā, jo tikai sūtījumu saņemšana ir piesaistīta noteiktai teritorija. Pasta centram “Jelgava” tuvākā pasta nodaļa atrodas Dobeles šosejā 7. Jelgavas 8.pasta nodaļas apkalpojamās teritorijas klientiem arī pēc pasta nodaļas maiņas pasta indeksi paliks nemainīgi – atkarībā no adreses tie ir LV-3008 vai LV-3010.

Sūtījumu saņemšanai iespējams izmantot arī “Latvijas pasta” pakomātu t/c “Vivo” Katoļu ielā 18. Sīkāka informācija par pakomātu sūtījumiem pieejama te. Tāpat sūtījumu saņemšanai var izmantot “Circle K” degvielas uzpildes stacijas Akadēmijas ielā 20 un Brīvības bulvārī 1. Papildu informācija par sūtījuma saņemšanas iespējām “Circle K” degvielas uzpildes stacijās pieejama šeit.

Reģistrētus – ierakstītus, izsekojamus vai apdrošinātus – pasta sūtījumus iespējams attālināti pāradresēt arī uz citu adresi, piemēram, biroju vai kādu no “Latvijas pasta” pakomātiem, izmantojot Latvijas Pasta mobilo lietotni, savukārt citus pasta pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt jebkurā sev izdevīgākajā pasta nodaļā, jo tie nav piesaistīti noteiktai adresei.

Nepieciešamos pasta pakalpojumus Jelgavas iedzīvotāji var saņemt arī tieši savā dzīvesvietā pie pastnieka, ja ir grūtības nokļūt uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pasta sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu u.c.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu Jelgavā nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka “Latvijas pastam” Jelgavā jānodrošina vismaz trīs nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas. “Latvijas pasts” šobrīd šos nosacījumus būtiski pārpilda, sniedzot pasta pakalpojumus sešās pasta nodaļās, uzsver “Latvijas pasts”.

Precīza informācija par pasta pakalpojumu saņemšanu līdzšinējās Jelgavas 8.pasta nodaļas apkalpes teritorijā pēc 28.decembra tiks ievietota katra šajā teritorijā dzīvojošā klienta pastkastītē, sākot ar 30.novembri.

“Latvijas pasts” aicina klientus būt saprotošiem un, dodoties uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, stingri ievērot visus drošības pasākumus – neapmeklēt to ar slimības simptomiem, nedrūzmēties un ievērot divu metru distanci, savu kārtu uzgaidīt ārpusē, kā arī lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un ievērot nepieciešamo higiēnu.

VAS “Latvijas pasts” nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk ap 3200 darbinieku.

Foto: publicitātes