No 29. maija paplašinās ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus; no 3. jūnija būs atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi

Veselības ministrijai (VM) kopā ar nozares pārstāvjiem izvērtējot esošo situāciju, pieņemts lēmums no 29. maija paplašināt dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, savukārt no 3. jūnija pilnībā būs atjaunota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. Vienlaikus tāpat kā līdz šim būs jānodrošina stingri piesardzības pasākumi. To paredz veselības ministres izdots rīkojums, informē VM komunikācijas speciāliste Anna Strapcāne.

No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat nebūs ierobežojumu, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus. Savukārt no 3. jūnija būs atļauts sniegt arī visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka būs pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim ārstniecības iestādēm jāturpina ievērot piesardzības pasākumi. Tām būs jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, un jānosaka precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai. Ārstniecības iestādēs būs gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi, savukārt pēc katras pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas pasākumi.

Par Covid-19 testa nepieciešamību pacientam pirms plānveida pakalpojumu saņemšanas, varēs lemt ārstējošais ārsts.

Ārstniecības iestādēm arī iespēju robežās sākotnēji jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiem, kuriem iepriekš pieraksts tika atcelts ārkārtējās situācijas dēļ. Vienlaikus aicinām pacientus būt saprotošiem, jo ārstniecības iestādēm jāsagatavojas, lai spētu pakalpojumu sniegšanu nodrošināt pilnā apmērā, ievērojot visas drošības prasības.

Lai saņemtu precīzāku informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa telefonu 80001234 vai informāciju meklēt interneta vietnē www.rindapiearsta.lv

Savukārt gadījumos, ja ārstniecības personas, vai ārstniecības iestādes nesniedz minētos pakalpojumus, jāvēršas ar sūdzību Veselības inspekcijā. Sūdzības var iesniegt elektroniski sūtot e-pasta vēstuli vi@vi.gov.lv vai sazinoties pa tālruņa numuru: 67507993.

