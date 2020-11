No 30. novembra Jelgavā mācību process 1.-6. klašu skolēniem tiks organizēts atšķirīgi

30. novembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas paredz: skolās, kuras turpina darbu klātienē, ir jānodrošina trīs kvadrātmetru liela telpas platība katrai personai. Šie epidemioloģiskie ierobežojumi būtiski maina mācību procesa organizēšanu arī Jelgavas izglītības iestādēs. Visi 1.–6. klašu audzēkņi mācības klātienē turpinās trīs pilsētas skolās, bet citās skolās mācību process tiks organizēts daļēji vai atsevišķām klašu grupām pilnībā attālināti, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

Kopš otrdien valdība lēma par šādiem ierobežojumiem, katra Jelgavas izglītības iestāde, kurā bērni no 1. līdz 6. klasei šobrīd mācās klātienē, meklēja risinājumus, kā organizēt mācību darbu no nākamās nedēļas. "Jelgavas skolās vidējā klašu platība ir ap 55 kvadrātmetriem, kas no 30. novembra liedz klasē vienlaikus atrasties vairāk nekā 18 skolēniem. Tāpēc katrai izglītības iestādei divu dienu laikā bija jāspēj pilnībā pārplānot darbu, lai skolēniem nodrošinātu mācību procesu līdz pirmā semestra beigām. Ņemot vērā skolas infrastruktūru un pedagogu skaitu, primāri esam centušies nodrošināt to, lai mazāko klašu skolēniem mācības varētu notikt klātienē. Lai ievērotu epidemioloģiskās prasības, kur vien tas iespējams, klases dalot grupās, mācības paredzēts organizēt vienlaikus, taču atsevišķās telpās," skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

No nākamās nedēļas trīs pilsētas skolās – 6. vidusskolā 1.–6. klašu skolēni, Jelgavas pamatskolā "Valdeka"-attīstības centrā un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā 1.–9. klašu skolēni – mācības turpināsies klātienē.

Tāpat pilnībā klātienē mācības turpināsies Tehnoloģiju vidusskolas 5. un 6. klašu skolēniem, kuriem šobrīd mācību process notiek Jelgavas pilī. Savukārt Tehnoloģiju vidusskolas 1.–4. klašu skolēniem, kuri mācās Mātera ielas ēkā, darbs tiks organizēts tā, ka klātienē mācības notiks divas vai trīs dienas nedēļā, pārējā laikā mācību procesu nodrošinot attālināti.

Arī 5. vidusskolā mācības klātienē notiks visiem 1.–4. klašu skolēniem, bet 5. un 6. klašu skolēni mācīsies attālināti. Līdzīgi, saglabājot iespēju mazāko klašu skolēniem mācīties klātienē, strādās Centra pamatskola, kur klātienē mācīsies 1.–3. klašu skolēni, bet attālināti – 4.–6. klašu skolēni. Arī 4. vidusskolā 1.–4. klašu skolēni mācības turpinās klātienē, bet 5. un 6. klašu skolēni – attālināti.

Savukārt 4. sākumskolā visiem 1.–6. klašu skolēniem darbs tiks organizēts grupās, nodrošinot iespēju vienu nedēļu skolēnu grupai mācīties klātienē, bet otru nedēļu – attālināti.

Gan vecāki, gan skolēni par mācību procesa organizēšanu savā skolā un katrā klašu grupā individuāli tiks informēti e-klasē, kā arī katras skolas mājaslapā.

No 30. novembra stājas spēkā arī papildu epidemioloģiskās prasības, kas pedagogiem nosaka pienākumu izglītības procesa laikā un ārpus izglītības procesa skolā lietot mutes un deguna aizsegu, lai mazinātu infekcijas izplatības risku.

